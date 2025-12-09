Datos del INE
El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre
El coste salarial creció un 2% en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5%
EFE
Madrid
El coste laboral por hora trabajada aumentó un 2,1 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial creció un 2 % en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5 %.
Ajustado de efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste laboral por hora fue del 2,4 %.
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este
- Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 7 de diciembre de 2025
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 8 de diciembre de 2025
- César R. de la Osa, abogado: 'Con su actuación sobre La Macarena, Arquillo debía hasta de callarse