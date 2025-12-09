Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos del INE

El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre

El coste salarial creció un 2% en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5%

Un empleado trabaja en Zaragoza. / Javier Cebollada / EFE

EFE

Madrid

El coste laboral por hora trabajada aumentó un 2,1 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial creció un 2 % en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5 %.

Ajustado de efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste laboral por hora fue del 2,4 %.

