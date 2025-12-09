La federación de transportistas exige al conseller Ordeig una disculpa por culparles de provocar la peste porcina

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha exigido al conseller de Agricultura Oscar Ordeig que pida disculpas por culpabilizar al sector de ser el origen del foco de peste porcina localizado en las proximidades de la ciudad de Barcelona.

Los transportistas lamentan que el pasado lunes 1 de Diciembre el conseller acusara, "de forma absolutamente injustificada", al colectivo de transportistas de ser los responsables de la transmisión de la enfermedad a los jabalíes que aparecieron infectados, con su famosa teoría del bocadillo con carne infectada tirado por la ventanilla". Una nota de la federación reproduce literalmente la controvertida afirmación del conseller: "La probabilidad de que el origen sea de un embutido, un bocadillo o un producto contaminado que haya llegado por carretera –porque Bellaterra es una zona donde pasan muchos transportistas– es alta".

El sector considera que estas declaraciones, precipitadas y hechas sin ninguna prueba fehaciente sino basada en meras conjeturas, son absolutamente "despreciables" e impropias de un cargo institucional del máximo nivel cómo es el de un consejero autonómico, que no hace sino incriminar injustificadamente una vez más al colectivo del transporte por carretera, pese a haber venido acreditando su profesionalidad reiteradamente. "¿Por qué tuvo que acusar a los transportistas de haber originado el brote sin prueba alguna, o es que por la AP-7 no circulan miles de vehículos particulares procedentes del resto de la Unión Europea?", se preguntan.

Confinamiento biológico

Los transportistas matizan que las declaraciones del conseller han sido puestas en entredicho tras la investigación abierta por el Ministerio de Agricultura para determinar el origen real del nuevo brote. El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de la UE, constata que todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la Unión Europea pertenecen a grupos genéticos diferentes al nuevo grupo genético al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona por lo que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico". "Cabe la posibilidad -añaden- que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección".

El origen del foco, según el sector del transporte que cita al centro de investigación, estaría en una fuga procedente del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), entidad pública propiedad de la Generalitat de Catalunya, uno de cuyos centros estaría situado próximo a la zona donde se ha detectado el foco de peste porcina, y presidido paradójicamente por el conseller de Agricultura.