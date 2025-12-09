El Ibex 35 mantiene los 16.700 puntos a la espera de la Fed

El Ibex 35 busca esta semana la consecución de nuevos máximos históricos. Después de la jornada semifestiva del pasado lunes, en la que el selectivo cerró en los 16.701 puntos, el parqué madrileño ha experimentado en la sesión bursátil de este martes un alza del 0,14%, lo que ha terminado situándolo en los 16.735,5 enteros. El Ibex 35, al igual que el resto de las Bolsas de occidente, aguarda la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se da por descontado una rebaja de los tipos de interés.

En cuanto al plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a acometer su ofensiva arancelaria, esta vez contra México. El magnate neoyorquino ha amenazado a México con un nuevo arancel del 5% si éste no libera "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua.

En otro orden, Trump ha terminado autorizando que la compañía tecnológica Nvidia, que con sus chips lidera la industria de la IA, venda sus chips H200 a China, a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas de la compañía.

Atendiendo a los mayores repuntes de la jornada, en los primeros compases los mayores ascensos los registraban ArcelorMittal (+0,79%), Cellnex (+0,75%), Grifols (+0,74%) y Mapfre (+0,6%). Por contrario, en el lado de los descensos destacaban Fluidra (-0,5%), IAG (-0,5%) y Solaria, cuyas acciones cedían un 0,27%.

En cuanto al resto de selectivos europeos, estos abrían la sesión bursátil de la jornada en signo mixto. En concreto, Milán subía un 0,61%, Francfort un 0,26% y París un 0,19%, mientras que Londres amanecía prácticamente plano (-0,02%).

Por otra parte, atendiendo a la cotización de las materias primas, el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, perdía un 0,11%, situándose en los 62,42 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EE.UU., registraba un descenso del 0,15%, hasta los 58,79 dólares por barril.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1640 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,339%.

