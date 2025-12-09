Descubre lo que se construye por todo el mundo con lo que Moldtech crea y fabrica en Sevilla

La agenda internacional de viajes de trabajo en la empresa sevillana Moldtech es muchísimo más amplia que la de estrellas del pop o del deporte. Su capacidad competitiva en la creación de equipamiento de moldes para el prefabricado de hormigón le ha permitido ser capaz de trabajar a la vez para clientes de países de los cinco continentes con peticiones muy diferentes y para construcciones o infraestructuras tan diversas como autopistas, viviendas, líneas ferroviarias, centros penitenciarios, subestaciones de transformación eléctrica, áreas comerciales, etcétera.

Moldtech, fundada en 1986, radicada siempre en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en su evolución fue capaz de sobrevivir al tremendo frenazo de la actividad constructiva en España durante el periodo 2008-2014, para transformarse en una empresa dispuesta a llevar a cualquier lugar del mundo sus productos y sus profesionales. Liderada por su propietario y director general, el sevillano Ángel Cejudo, actualmente el 97% de la facturación de la compañía procede de contratos para clientes en el extranjero.

180 trabajadores en Alcalá de Guadaíra

El ejercicio 2025 lo van a concluir con unos 24 millones de euros de ingresos, nos comenta Gema Granados, su responsable de comunicación. El país donde este año generan más ingresos es Rumanía, y después en México, Canadá, Alemania, Ghana, Hungría, Eslovenia, Singapur y Turquía. La empresa tiene una plantilla de 180 trabajadores. La mayoría reside en Alcalá de Guadaíra.

"La principal cualidad de Moldtech para ser tan competitiva a nivel mundial es cómo afronta el reto de la personalización de los proyectos, y realizarlos al completo y servirlos llave en mano. Al cliente se le fabrica a la medida lo que pida, se le transporta, se le monta, se valida y se deja listo para empezar la producción. Hay grandes empresas competidoras nuestras que dedican menos atención a ese nivel de personalización en resolverle al cliente todas sus necesidades", señala Gema Granados.

También subraya como otra de sus fortalezas "la enorme experiencia en resolver bien todo lo concerniente a la logística en destinos tan diferentes. Se sabe muy bien qué funciona y qué no funciona. Hemos ejecutado proyectos en más de 80 países, apoyando a nuestros clientes con más de 1.000 puestas en marcha de sus producciones".

En México, Dubai, Azerbaiyán, Senegal...

La web de Moldtech ejemplifica cómo consolidan su crecimiento participando en muchas ferias internacionales, para dar a conocer sus logros y ampliar sus contactos. El pasado mes de octubre han estado en ferias de construcción en México, en Sacramento (Estados Unidos), en Montréal (Canadá), en Timisoara (Rumanía) y en Casablanca (Marruecos). En noviembre han participado en el Big5 Global de Dubai. La primera semana de diciembre estuvieron en Almaty (Kazajistán).

En el calendario 2026 ya tienen expuesto que intervendrán en enero en una feria en Bakú (Azerbaiyán), en febrero en Kansas City (EEUU), Diamniadio (Senegal). En marzo será en Varsovia (Polonia). En abril en la feria Smopyc de Zaragoza. En mayo en Estambul (Turquía) y en Riyadh (Arabia Saudí). Y suma y sigue.

Un nuevo molde hidráulico de Moldtech para pilas de puente prefabricadas que se está utilizando en las obras de construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Reino Unido. / Moldtech

En Moldtech viajan mucho sus directivos, sus comerciales y sus montadores. "Tenemos equipos especializados que montan in situ y lo dejan todo listo para usarse en la producción, explicándole al cliente todo lo que necesita saber. En esa fase de montaje y pruebas, pueden estar trabajando varias semanas o más de un mes sobre el terreno. Recuerdo cómo unos compañeros estuvieron haciéndolo en Rumanía a diez grados bajo cero".

Gema Granados destaca que "Moldtech es una empresa en la que gran parte de la plantilla trabaja durante muchos años. La retribución salarial es buena. Para incorporar a jóvenes y que tengan la oportunidad de desarrollar su trayectoria profesional, tenemos acuerdos con universidades, con centros de Formación Profesional, con academias especializadas en cursos y másteres".

Ampliación de su fábrica

Sus instalaciones suman más de 15.000 metros cuadrados junto a la autovía A-92. "Se había quedado pequeña nuestra capacidad productiva, por la buena reputación que tienen nuestros moldes de acero en el mercado internacional, por su alto rendimiento. Se estaba trabajando en los talleres a triple turno. Por ello la empresa ha comprado dos parcelas de terrenos colindantes y acaba de construir una nave más, de 2.500 metros cuadrados".

Tal como explica, "la obra civil está en auge en Europa del Este y en algunos países de África. Por otro lado, también está creciendo mucho la demanda de vivienda prefabricada, hemos trabajado para ello a empresas en varios países de Latinoamérica, y en Asia sobre todo en Singapur y Sri Lanka. Las peticiones relacionadas con industria nos están llegando principalmente de países como Alemania".

En el departamento comercial, cada miembro desde Alcalá de Guadaíra tiene asignada un área del mapamundi. En la que a su vez articula una red de colaboradores para los primeros contactos. Ya después, todo el proceso de elaboración de proyectos y de negociaciones lo realiza el equipo central.

Uno de los principales moldes de acero diseñados y realizados por Moldtech como maquinaria para la alta productividad en la fabricación de marcos prefabricados de hormigón. / Moldtech

Autopista en Rumanía

En Rumanía, donde están incrementando su actividad, han llegado a un acuerdo con la empresa rumana Horizont Project 2D para suministrarle una línea de pretensado autoportante de 1.500 toneladas con el fin de producir in situ vigas de gran tamaño en la autopista A8, uno de los proyectos viarios más estratégicos en dicho país, conectando Transilvania y Moldavia.

La línea de pretensado en Rumanía será instalada en Acatari, directamente en el entorno del proyecto. Esta decisión representa un factor clave en términos de optimización de costes y de reducción de plazos. La fabricación in situ de vigas de gran tamaño elimina la necesidad de transporte especial de elementos de más de 40 metros, lo que reduce significativamente los costes logísticos, minimiza riesgos asociados al traslado de piezas de gran peso por carreteras públicas, permite programar la producción al ritmo exacto que requiere la obra, y mejora la trazabilidad y control dimensional de cada elemento.

Por otro lado, Moldtech ha creado un molde hidráulico para pilas de puente prefabricadas en un proyecto de alta velocidad ferroviaria en Reino Unido, en colaboración con la empresa española Pacadar, especializada en el diseño, construcción y montaje de prefabricados de hormigón armado pretensado. Esta cooperación ha permitido abordar un reto técnico de gran envergadura: la prefabricación de pilas de puente, un elemento que se hormigona in situ.

Mientras que la construcción tradicional de pilas de puente requiere largos tiempos de ejecución y un estricto control de calidad en el lugar de la obra, el uso del prefabricado permite un mayor control de los procesos en un entorno más seguro, como una planta industrial, asegurando estándares de calidad más elevados y una reducción significativa de los tiempos de producción.

Otro ejemplo diferente de sus prestaciones es el suministro de una línea completa de producción automatizada para la fabricación de centros de transformación eléctrica en Francia. Son subestaciones transformadoras en hormigón armado, y el cliente ha sido Duhalde Industries, que buscaba disponer de una línea de producción capaz de cubrir diferentes configuraciones con altos estándares técnicos y con una capacidad de producción de 1.200 unidades al año.

Moldtech está realizando para Francia con la empresa Duhalde Industries una serie de subestaciones transformadoras, mediante una línea de producción automatizada para fabricarlas en hormigón armado. / Moldtech

Entre las obras de infraestructura de gran envergadura para la que están aportando sus productos es el Metro de Alejandría (Egipto). Moldtech suministra una fábrica completa de equipos diseñados específicamente para la producción de vigas Artesa. Permite resolver la realización de grandes volúmenes de estas piezas prefabricadas con altos estándares de calidad.

Incluye dos líneas autoportantes completas que optimizan la fabricación de las vigas pretensadas. Constan de sendos cabezales activos y cabezales pasivos, situados en los extremos de la estructura autoportante correspondiente. Este sistema permite la producción de vigas pretensadas de tamaños importantes con gran precisión. Estas piezas prefabricadas son indispensables para el desarrollo de infraestructuras de transporte que requieren de gran resistencia y durabilidad.