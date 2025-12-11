Enrique Serra (CBNK) reivindica el valor de ser pequeño: “La diversidad bancaria es una fortaleza que debemos proteger”

La banca pequeña y mediana observa con preocupación el avance de los grandes grupos financieros. Así lo expresó este jueves el consejero delegado de CBNK, Enrique Serra en el marco de la jornada 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica. Allí advirtió que “la diversidad de bancos hay que protegerla” y que “ser pequeño, si haces bien las cosas, te permite ser más rentable; puedes tener un cliente con más valor, que rota menos y funciona mejor contigo”.

Su reflexión encaja plenamente con la visión que la entidad ha defendido desde la fusión entre Banco Caminos y Banco Farmacéutico, un proceso que —como explicó el propio directivo en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO durante la inauguración de su oficina en Barcelona— nació con la intención de consolidar un modelo de banca especializada sin renunciar al tamaño humano.

Se dio a cabo en 2014, cuando Banco Caminos adquiere Bancofar. El primero, con origen en 1977, ha estado vinculado desde su nacimiento a los ingenieros de caminos, canales y puertos (ICCP), mientras que Bancofar nace en 1964 y desde entonces ha estado siempre cerca de los profesionales de la farmacia. En 2018 nace Grupo Caminos. No es hasta 2023 cuando e consolida la fusión por absorción de Bancofar en Banco Caminos, las dos entidades bancarias del Grupo que pasa a denominarse CBNK.

Así, CBNK aspira a ser “un banco de personas”, donde la conversación con el cliente sea una prioridad, y donde la escala sea “la justa para poder acompañar al profesional sin perder cercanía”, ha expresado Serra.

Y en un momento de creciente consolidación del sector, para el ejecutivo, el riesgo no reside en la digitalización ni en la necesidad de ganar eficiencia, sino en “confundir tamaño con calidad”. Ello porque, a su juicio, los bancos orientados a colectivos profesionales —como los ingenieros o los farmacéuticos, el núcleo histórico de CBNK— demuestran que la especialización puede generar relaciones más duraderas y rentables que los modelos generalistas.

Crecer entre farmacéuticos

“Cuando tu cliente encaja contigo y sabe que entiendes su contexto, tu capacidad de acompañarlo mejora y su fidelidad aumenta”, afirmó durante el foro. Una lógica que conecta con el despliegue territorial y la apuesta por las oficinas relacionales que CBNK está impulsando, especialmente en Catalunya, donde quiere duplicar cuota entre ingenieros y reforzar su presencia en el ámbito farmacéutico.

¿Y cómo planea hacerlo? Pues si hasta ahora la antigua entidad se centraba en ofrecer financiación para la compraventa de farmacias, tras la fusión el banco puede prestar servicios financieros completos a todo tipo de profesionales del sector: desde titulares hasta empleados, farmacéuticos hospitalarios o de laboratorio.

Así, actualmente, la cuota de mercado entre los ingenieros en Madrid ronda el 70%, mientras que en Barcelona está en torno al 30%, con el objetivo aspiracional de duplicarla en los próximos años. En el caso del sector farmacéutico en Cataluña, existen unas 2.300 farmacias, y CBNK cuenta con una cuota de mercado del 20%. ¿Y sus clientes? Pues en torno al 66% de clientes ingenieros o de su entorno y un 33% de clientes farmacéuticos.

Presión regulatoria

El CEO también recordó que la presión regulatoria y los altos costes tecnológicos están empujando a los bancos a crecer en escala, pero defendió que este camino no debería hacerse a costa de perder diversidad en el sistema financiero. “La diversidad es un valor, porque diferentes modelos generan estabilidad”, sostuvo.

Ese equilibrio entre crecimiento y especialización es, precisamente, el eje de la estrategia del banco. En un sector dominado por la inmediatez y las plataformas digitales, CBNK quiere consolidarse como una entidad que combina tecnología y trato humano, consciente de que su ventaja competitiva no está en el tamaño, sino en la relación.

Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, ha ha tenido lugar este jueves, en el Palau de Congressos de Catalunya, organizado por El Periódico y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.

Suscríbete para seguir leyendo