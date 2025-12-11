Manuel Conthe señala la deuda pública y una posible corrección bursátil como riesgos para la estabilidad financiera

El economista y jurista Manuel Conthe ha advertido este jueves de que las dos mayores "fuentes de vulnerabilidad" que afronta la estabilidad financiera española, europea y global son el elevado endeudamiento del sector público en muchos países y la "posible corrección bursátil" que se podría producir por los elevados precios de muchas acciones. "No son muy inminentes y graves para España, pero son importantes", ha alertado el exsecretario de Estado de Economía (1995-1996) y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2004-2007).

Conthe ha realizado estas advertencias en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, organizado en Barcelona por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thornton y el patrocinio de CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.

El exalto funcionario ha destacado que la deuda pública no se ha reducido lo suficiente en países como España, donde su peso sobre el PIB sigue rondando el 100%, lo que provoca que no se haya generado suficiente "espacio fiscal" para afrontar imprevistos. Muchos países, ha añadido, también presentan elevados déficits públicos, como Estados Unidos, donde ronda el 7,5%, con el riesgo añadido de las presiones que está ejerciendo el presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de referencia.

Sin burbuja

Conthe, en cualquier caso, ha destacado que la situación de la estabilidad financiera en España no es asimilable a la de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, por más que la vivienda "esté muy cara y ello cree un problema social". En este sentido, ha destacado que tanto la evolución del crédito como la de la actividad constructiva son mucho más moderadas que entonces, con un endeudamiento de las familias mucho más bajo (en torno al 60% del PIB, frente al superior al 100% de entonces) y con una economía que presenta superávit de balanza de pagos, cuando en la burbuja el país necesitaba atraer del exterior financiación equivalente al 10% del PIB.

Pese a todo ello, el exsecretario de Estado ha señalado que, aunque "sin estabilidad financiera todo se convierte en nada", la estabilidad en sí misma "no lo es todo". En esta línea, ha sostenido que la Unión Europea tiene que pensar más en la competitividad, tras unos años muy "centrada" en la sostenibilidad medioambiental y el bienestar social. "Una economía competitiva es fundamental para el bienestar social", ha argumentado.

En este sentido, el también expresidente de la CNMV ha abogado por reducir la carga regulatoria, impulsar el mercado único bancario, fomentar el sector financiero no bancario, favorecer las salidas a bolsas de compañías y ampliar los poderes del supervisor europeo del mercado de valores (ESMA). También ha apostado por seguir favoreciendo el desarrollo de la innovación financiera, no solo la estabilidad y la protección del cliente.

Suscríbete para seguir leyendo