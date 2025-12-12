Las empresas "locomotora" que han tenido subidas de récord y han impulsado al Ibex a su máximo histórico en 2025

El principal índice bursátil español, el Ibex 35, ha vivido un año excepcional en 2025, con una revalorización anual que supera el 44% y lleva al índice a máximos históricos por encima de los 16.800 puntos (hoy ya por encima de los 17.000) tras años de recuperación y consolidación económica.

Banca, energía e industria, los grandes motores

La trayectoria de este rally alcista no es casual: tres sectores han sobresalido y actúan como motores de la subida. El primero, el sector bancario español, ha mostrado un comportamiento contundente durante todo el ejercicio, con todas las entidades cotizadas superando por primera vez desde la crisis su valor contable en Bolsa.

Esta mejora responde a mejores resultados, mayor rentabilidad y propuestas concretas de retorno a los accionistas mediante dividendos y programas de recompra de acciones.

Entidades como Unicaja Banco, que casi ha duplicado su capitalización este año gracias a resultados sólidos y una política creciente de dividendos, se sitúan entre las subidas más llamativas del índice. Junto a ella destacan gigantes como Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, todas con incrementos de doble dígito en 2025.

En paralelo, el sector de defensa y tecnología española, con Indra al frente, ha sido otro de los protagonistas. La compañía, que acumula las mayores subidas del Ibex este año (más de un 190%), ha capitalizado el aumento del gasto europeo en defensa y proyectos tecnológicos de alto contenido estratégico.

Otros sectores que también suman

Las energéticas y empresas industriales han aportado su grano de arena. Solaria, con su negocio renovable, ha tenido un fuerte desempeño pese a cierta volatilidad reciente en su cotización, mientras ArcelorMittal y ACS han reflejado la mejoría en la demanda industrial global y un apetito inversor más optimista hacia sectores cíclicos.

Además, compañías más defensivas como Mapfre han representado opciones de valor estable que también han contribuido al avance del índice en un entorno donde los inversores buscan equilibrio entre crecimiento y estabilidad.

Un contexto favorable global y local

Este impulso no se explica solo por el rendimiento de las acciones individuales. El Ibex ha aprovechado un contexto internacional de tipos en descenso tras recientes decisiones de los bancos centrales, lo que ha favorecido la rotación hacia activos de riesgo.

Asimismo, la economía española ha mostrado señales de resistencia y mejora de indicadores macroeconómicos, animando la confianza de los mercados.

Además, la Plaza española se ha beneficiado de la menor exposición del Ibex a sectores con caídas en otras partes del mundo, como el tecnológico estadounidense, contrastando con la fortaleza relativa de sectores tradicionales y bancarios que pesan más en el índice.

¿Qué significa esta subida para el inversor?

Para los inversores, este año ha sido uno de los más fructíferos en años recientes. La concentración de subidas en valores con peso y rendimiento sólido ha elevado el rendimiento general del Ibex, destacando el potencial de mantener carteras diversificadas que combinen sectores defensivos y cíclicos.

En otro contexto menos favorable, con tipos altos o sin mejora en resultados corporativos, la subida generalizada habría sido mucho más moderada.

En cualquier caso, 2025 quedará marcado como un año en que el Ibex 35 no solo recuperó terreno, sino que lo hizo superando barreras históricas gracias al empuje de sus principales valores, y dejando una lección útil: el rendimiento del mercado español puede ser sorprendentemente robusto cuando la mejora de resultados corporativos se alinea con un entorno macro que lo sustenta.

