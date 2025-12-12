El Ibex pulveriza todas las marcas y logra por primera vez en su historia los 17.000 puntos

Un nuevo hito, nunca antes visto. Es lo ha logrado el Ibex 35 en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes, la última de la semana, en la que el selectivo ya ha rebasado los 17.000 puntos. Es la primera vez que el parqué madrileño alcanza una cota tan alta, dejando atrás ya el acontecimiento que supusieron los 16.000 puntos, conquistados el pasado 27 de octubre.

En los primeros compases de la jornada bursátil, el Ibex 35 ha registrado un alza del 0,74%, lo que ha terminado colocando al selectivo español en los 17.008,40 puntos. En estos primeros minutos de negociación, prácticamente todos los valores del selectivo cotizaban en verde. Sin embargo, las subidas más acentuadas caían del lado de las constructoras, con Ferrovial (+1,64%), Sacyr (+1,44%) y ACS (+1,23%) liderando los primeros puestos.

Por otra parte, el único valor que cotizaba a la baja en los primeros compases de la sesión era Fluidra, con un leve descenso del 0,08%. El siguiente por la cola, Enagás, ya cotizaba en positivo, ganando un 0,11%. CaixaBank (+0,20%), Endesa (+0,23%) y Repsol (+0,31%) mostraban el resto de alzas más modestas.

En el terreno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los Estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 11,84% de su programa de recompra de acciones durante la tercera semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Por otro lado, Vidrala ha anunciado la adquisición del 100% del capital social de la chilena Cristalerías Toro, en una operación que valora la compañía en alrededor de 77 millones de euros.

El resto de los selectivos europeos, por su parte, iniciaban la sesión bursátil de este viernes con signo positivo. En concreto, Milán y Francfort ascendían un 0,4% en cada caso, Londres subía un 0,33% y París, un 0,12%.

Por su parte, atendiendo a los precios de las materias primas, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,5%, hasta situarse e los 61,58 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,6% que lo llevaba a alcanzar los 55,93 dólares.

