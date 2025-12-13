Airbus lanza una oferta de empleo con 46 plazas para sus plantas de Sevilla y prepara una ampliación en el Puerto

La industria aeroespacial juega un papel muy relevante en el empleo en Sevilla, ya que la provincia concentra más del 70% de las empresas del sector ubicadas en Andalucía, la mayoría implantadas en el parque Aerópolis, de La Rinconada. En cualquier caso, su implantación e importancia sigue creciendo en toda la comunidad.

Para el desarrollo de todo este ecosistema empresarial es actor principal Airbus. La planta sevillana de San Pablo lidera las actividades de transporte militar, incluidas las líneas de montaje final del A400M y el C295, y alberga el International Training Centre de Airbus (ITC), que acaba de cumplir 15 años.

Además, sus instalaciones en Sevilla son fundamentales para el clúster aeroespacial andaluz, que reúne a actores del sector aeroespacial de la comunidad, como proveedores de primer nivel, pymes, universidades, centros tecnológicos y organizaciones empresariales, entre otros.

Empleo en Sevilla

En la capital hispalense se concentran en torno a 3.000 puestos de trabajo directos -unos 2.000 en San Pablo, junto al Aeropuerto, y alrededor de un millar en Tablada- de los 35.000 de esta división en todo el continente, a los que habría que sumar miles de empleos indirectos de la industria auxiliar.

En estos momentos, la compañía multinacional cuenta con 315 vacantes en las plantas que tiene en distintos puntos de España, de las que 46 pertenecen a sus fábricas de Sevilla.

Perfiles solicitados

Los puestos a cubrir, según la información facilitada por el portal Andalucía Orienta, son ingenieros aeronáuticos, para trabajar en la investigación y el desarrollo de nuevos aviones. Se requiere título universitario en ingeniería aeronáutica o un campo relacionado, así como experiencia en el diseño y la fabricación de aviones.

También se necesitan técnicos de mantenimiento, para la revisión y el mantenimiento de los aviones de la compañía. Los candidatos deben tener experiencia en el mantenimiento de aviones y un título en mecánica aeronáutica o un campo relacionado.

Por último, especialistas en finanzas, para trabajar en la planificación y el análisis financiero de la empresa.

Inscripción

A través de la oferta de Andalucía Orienta, el candidato puede pulsar la oferta que sea de su interés donde podrá ver toda la información necesaria (descripción del puesto, tareas y funciones, requisitos, condiciones laborales, etc.).

Una vez solicitado, podrá inscribirse de tres maneras: rellenando automáticamente la solicitud, si ya está registrado; creando una cuenta en el caso de que no sea así, o a través de su cuenta de Linkedin.

Nuevos suelos en el Puerto

En paralelo, Airbus Defence and Space SA ha planteado una modificación sustancial de la concesión administrativa de que es titular en la zona de servicio del puerto para ocupar una parcela perteneciente al dominio público portuario estatal, situada en la calle José Delgado Brackenbury.

Así aparece publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press. Una parcela relacionada con la construcción de pista y "cerca de la entrada de aviones construidos o reparados en la factoría", consistente en la ampliación de su superficie "con destino a zona de aparcamientos para su personal".