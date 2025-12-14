Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Evaluación funcionariosAscensos funcionarios JuntaAccidente GuillenaViviendas HiguerónBorrasca EmiliaAcuerdo funcionarios
instagramlinkedin

Foro suroeste

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

En la campaña actual se espera una bajada de la producción de un 7,5% de acuerdo con los primeros aforos

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en la campaña anterior.

Jornaleros recogen la aceituna en un olivar de Pozoblanco, en la campaña anterior. / Rafa Sánchez

Rafael Verdú

Córdoba

Hace apenas unas semanas que ha comenzado a generalizarse la campaña de recogida de la aceituna en Córdoba, que cuenta con casi 300.000 hectáreas dedicadas a este cultivo (sólo por detrás de Jaén en superficie). Con miles de trabajadores sobre el terreno, más de dos centenares de cooperativas y numerosas empresas de transformación punteras como Dcoop o Deoleo entre otras, el sector olivarero es el centro de la potente industria agroalimentaria cordobesa.

Para este año se espera una campaña ligeramente inferior a la del año pasado. De acuerdo con el primer aforo realizado por la Junta a comienzos de octubre, se espera que en todas las fincas de Córdoba se recoja aceituna suficiente como para elaborar unas 270.000 toneladas de aceite, un 7,5% menos que en la temporada 2024-2025 pero un 18% más que en la media de las últimas cinco campañas, cuando la sequía llevó a los olivos a una situación crítica.

El valor de las exportaciones da una idea de la importancia del aceite de oliva para la economía cordobesa. Sólo en el primer tramo de este año (hasta el mes de agosto incluido) se vendieron al exterior aceites por valor de 562 millones de euros, una cu

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  2. Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
  3. Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
  4. Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
  5. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 12 de diciembre de 2025
  6. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  7. Un Betis de récord en Zagreb: Ángel Haro supera a Lopera y será el presidente verdiblanco con más partidos
  8. El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente

[Vídeo] Así es la histórica calle de Sevilla donde lo tradicional resiste entre franquicias

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

Córdoba cuenta con la dehesa más extensa de Europa

Córdoba cuenta con la dehesa más extensa de Europa

Extremadura: un campo abierto a la transformación

Extremadura: un campo abierto a la transformación

Los frutos rojos de Huelva: un sector que genera más de 150.000 empleos y que tiene en el agua su gran desafío

Los frutos rojos de Huelva: un sector que genera más de 150.000 empleos y que tiene en el agua su gran desafío

La gala de los Premios Forqué, en imágenes

La gala de los Premios Forqué, en imágenes

El Getafe tampoco frena al Espanyol de Manolo

El Getafe tampoco frena al Espanyol de Manolo

Herido un guardia civil en Ceuta al ser atacado con un garfio por un migrante que saltó la valla

Herido un guardia civil en Ceuta al ser atacado con un garfio por un migrante que saltó la valla
Tracking Pixel Contents