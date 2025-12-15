Telefónica rebaja los ERE a menos de 4.900 salidas en la recta final de la negociación con los sindicatos

La negociación de Telefónica y sindicatos para alcanzar un acuerdo total sobre el recorte de plantilla y sobre la ampliación de los convenios colectivos de las filiales españolas entra en su fase clave. Hasta el próximo jueves están programadas las últimas reuniones de todas las mesas de negociación, y los sindicatos esperan que esta semana la dirección les haga llegar sus propuestas finales tanto sobre el ajuste de plantilla como sobre la ampliación de los convenios colectivos para garantizar las condiciones de los que se quedan. Y los sindicatos quieren que esas propuestas finales mejoren las ofertas actuales que aún ven insuficientes.

La dirección de la teleco ha vuelto a reducir el número de afectados de los ERE (actualmente se quedarían ya por debajo de las 4.900 salidas, frente a las 6.088 planteadas inicialmente) y también mejoras en el nivel de indemnizaciones para los afectados. Telefónica ha trasladado a UGT, CCOO y Sumados-Fetico una propuesta para rebajar el umbral mínimo de salidas en los ERE en las tres principales filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) para facilitar que el grueso de las bajas sean voluntarias.

La nueva oferta rebaja en otras 600 las bajas mínimas en relación a la anterior oferta de la pasada semana El grupo plantea ahora para Telefónica de España, Móviles y Soluciones una horquilla con un mínimo de 4.000 salidas y un máximo de 5.040. Sólo se producirían despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de esa horquilla, y no se superaría la cota máxima de bajas en caso de rebasarla con adscripciones voluntarias. UGT, CCOO y Sumados-Fetico aún ven insuficiente la rebaja de posibles bajas. Sumados-Fetico, de hecho, ha trasladado a la compañía una petición de que recorte el umbral mínimo hasta las 3.550 salidas en las tres grandes filiales.

La semana pasada Telefónica también propuesto una reducción de la afectación del recorte de empleo en otras filiales, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. La nueva oferta de la dirección supone que las bajas Telefónica Global Solutions se situaría en 119 (frente a las 140 iniciales), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 198 salidas (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A bajaría a 321 (378 al comienzo de las negociaciones). A estas salidas se suman las 235 planteadas ahora para la filial de televisión Movistar+, frente a las 297 previstas inicialmente.

En total, la propuesta general de Telefónica actualmente pasa por ejecutar un total de 4.873 salidas (teniendo en cuenta las salidas mínimas previstas para Telefónica España, Móviles y Soluciones), con una fuerte rebaja de 1.215 bajas en relación a las 6.088 salidas del planteamiento inicial de la compañía antes de abrir la negociación.

Semana clave

La teleco también ha aceptado apliar una renta lineal voluntaria de 61 a 65 años para aquellas personas que deban extender su convenio especial con la Seguridad Social más allá de los 63 años. Tras esta nueva propuesta, Telefónica ofrece pasar del 68 % de la renta entre los 55 y los 62 años y del 38 % de los 63 a los 65 años a una renta del 50% de los 61 a los 65, así como a la extensión de la póliza de salud durante todo el periodo de ese convenio especial. En cuanto a las ventanas de salida, la empresa plantea como opción preferente marzo de 2026, con salidas adicionales a lo largo de 2026 y 2027 y, de manera excepcional, en 2028.

Telefónica y sindicatos tienen programadas las últimas reuniones de todas las mesas de negociación hasta final de esta semana. El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).