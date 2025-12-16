Directo | Guillermo Santamaría, consejero de Economía de Extremadura: "Almaraz no se puede cerrar"

El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.

Arranca el diálogo ‘Fórmulas para el éxito’, con Miguel Ángel Leal Miguel Ángel Leal, CEO División Acero en CL GRUPO INDUSTRIAL, dialoga con Marti Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, en un encuentro que inaugura el bloque de economía.

Guillot también incide en la importancia que la ciudadanía otorga a la sanidad y la vivienda La saturación del sistema de salud público y el desplazamiento de la población son otras tendencias que Guillot ha identificado en su intervención.

Guillot: "La sequía, los incendios o una posible DANA son temas que preocupan en Extremadura y Andalucía" En cuanto al Suroeste, la vivienda, el empleo, la economía y el cambio climático son los temas que más relación tienen con el territorio que nos atañe. Las condiciones de trabajo, la sequía, los incendios o una posible DANA son algunos focos de interés de los lectores en Extremadura y Andalucía.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, coge el testigo: "La inmigración y la desigualdad son los dos grandes temas" Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, ha presentado el estudio de tendencias informativas del grupo, que pretende "organizar la información y estructurarla, y entender qué es lo que preocupa a los españoles". En lo que respecta a puntos generales, Guillot ha remarcado que la inmigración es un tema común a todo el país. Lo mismo ocurre con la desigualdad, que se interrelaciona con multitud de temas.

Santamaría: "Es imprescindible que se dote a Extremadura de infraestructuras de transporte y distribución" Santamaría ha realizado peticiones al Gobierno central, como la mejora de la red de transporte y logística de Extremadura. "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030", ha subrayado. "Reclamamos hechos, no promesas".

Santamaría: "Extremadura ha liderado el crecimiento de salarios en España" El consejero ha destacado también el "liderazgo" de Extremadura en el crecimiento nacional de salarios. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, Santamaría ha apuntado las mejoras en creación de empleo joven. "Para que esto no pare, las administraciones tenemos que seguir colaborando", ha opinado.

Guillermo Santamaría, consejero extremeño, toma la palabra: "Estamos viviendo un momento económico sin precedentes" Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, ha señalado en su intervención agradeciendo a los empresarios su papel en "el momento económico sin precedentes" que vive Extremadura. "El tejido empresarial mantiene un buen tono, creándose más de mil empresas este año", ha subrayado.

Gragera: "Creo que existe la capacidad empresarial para liderar grandes proyectos de inversión" El alcalde ha opinado que el territorio en cuestión tiene la "capacidad empresarial" para liderar "grandes proyectos de inversión".

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, toma la palabra: "El eje Lisboa-Madrid debe dar un paso al frente" Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, ha dado la bienvenida a los asistentes a la ciudad que representa, destacando que se trata de la "puerta de entrada y salida a Portugal". El mandatario, además, ha destacado la importancia de conectar vía férrea la capital portuguesa con Madrid: "El eje Lisboa-Madrid debe dar un paso al frente".