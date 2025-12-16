La cultura, elemento transformador de las ciudades del Suroeste peninsular: "Es una palanca para atraer industria"

La primera edición del Foro Impulsa, el gran encuentro económico del Suroeste de la Península Ibérica que organiza Prensa Ibérica, ha incluido la celebración de la mesa redonda “Ciudades que Inspiran: Cultura, Patrimonio y Futuro”, en la que se ha abordado la realidad de tres capitales con gran arraigo patrimonial e histórico a los dos lados de la frontera entre el suroeste de España y Portugal.

En este diálogo han participado Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; Carmen Carvalheira, vereadora da Câmara Municipal de Évora; Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, y Rafael Romero, director de ‘Diario Córdoba’, como moderador.

En primer lugar, los intervinientes han señalado la importancia de la cultura y el patrimonio como elemento transformador, además de vertebrador, para el territorio, y como "palanca" para poder atraer inversiones industriales, como ha señalado el alcalde de Cáceres, ciudad que aspira a la capitalidad europea de la cultura.

Évora, Patrimonio de la Humanidad

Por su parte, Carvalheira ha destacado que Évora es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde hace 40 años -al igual que lo es Cáceres-, lo que ha sido "fundamental" para el desarrollo de esta localidad, "para unir entidades y personas". "La cultura ha jugado un papel crucial en nuestra ciudad", ha abundado, al tiempo que ha puesto un acento especial en la inclusividad.

El alcalde de Olivenza ha destacado el carácter dual de su ciudad, en la que sus vecinos tienen doble nacionalidad, ya que a lo largo de la historia ha pertenecido a ambos países. "Durante mucho tiempo se dio la espalda a Portugal, pero creemos que el futuro está en esa historia compartida que nos da una singularidad única", ha destacado.

Cáceres, en busca de la capitalidad europea

Uno de los proyectos en los que se encuentra embarcada Cáceres es la candidatura para ser capital de la cultura europea, un reto que es mucho más que la obtención de un título, según ha destacado su alcalde.

"Recorrer el camino, sea cual sea el resultado, ya ha merecido la pena, porque se trata de un proyecto colectivo que ilusiona a toda la sociedad, donde no hay colores políticos", ha abundado. Hay que recordar que esta ciudad ya aspiró a la capitalidad europea, junto a Córdoba, en 2016.

"Representamos lo mejor de la marca España por eso la cultura para nosotros es muy importante porque, a pesar de que somos una ciudad que no llegamos a 100.000 habitantes, cuestiones como la capitalidad nos ayudan a atraer a mucha gente gracias a su patrimonio", ha asegurado.

El reto de la industrialización

Aunque ha planteado que, aunque Cáceres se marca el reto de la industrialización, "hay que reconocer que los cambios más grandes de nuestra ciudad han venido de la mano de la cultura", ha subrayado su alcalde.

En este sentido, ha señalado la importancia de la llegada de la colección Helga de Alvear. "Ha venido gente de países como Estados Unidos, Australia o México a conocer este museo, que ha supuesto además un cambio en la propia estructura de la ciudad", ha abundado.

En este proyecto, ha destacado la mirada a Portugal, pero sin olvidar a Hispanoamérica, "con la que Extremadura siempre ha tenido un vínculo muy especial".

El turismo como motor

Por otro lado, la mesa redonda ha abordado el papel del turismo en cada una de las tres ciudades representadas, donde esta industria es especialmente relevante.

Carvalheira ha destacado la colaboración con España y lo importante que es para un municipio como Évora, pegado a la frontera, el turismo nacional, mientras que Mateos ha indicado que su apuesta es la "por un turismo sostenible que no se convierta en un problema para los vecinos".

El alcalde de Olivenza ha señalado, por último, que Portugal es el principal país emisor de turistas a su localidad, a la que se acercan también "por un sentimiento de pertenencia". Entre sus principales reclamos, el Centro de Interpretación del Pasado Judaico y la Memoria Sefardí de Olivenza, un espacio que rememora la historia de la comunidad judía que habitó la ciudad entre los siglos XIV y XVIII.