El Ibex 35 se agarra a los 17.000 con el tirón de la energía pese a caer un 0,2%

Con un pequeño tropiezo, pero agarrándose al hito. Así ha comenzado la sesión bursátil de este martes el Ibex 35, que ha abierto con una caída del 0,2%. Así, el selectivo español se coloca en los 17.004,90 puntos, aún por encima del máximo histórico que logró al cierre de la jornada de este lunes. El selectivo madrileño se encuentra, así como sus iguales europeos, a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). De este simposio se espera que la institución dirigida por Christine Lagarde mantenga los tipos de interés intactos, actualmente en el 2%.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

Atendiendo a las cuestiones empresariales, Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para toda la cadena de valor de su división egipcia Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD), tal y como ha detallado la compañía a través de un comunicado.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha resuelto suspender cautelarmente la cotización de Grupo Catalana Occidente a partir del cierre de mercado de este martes, tras el éxito de la OPA presentada por Inocsa, el holding que reúne a los accionistas vinculados a la familia Serra.

Las eléctricas tiran del Ibex

Así las cosas, el sector más beneficiado en la apertura del Ibex 35 ha sido el energético, encabezado por Naturgy (+0,65%), Enagás (+0,52%), Redeia (+0,40%) y Cellnex (+0,39%). Por otro lado, el valor que más ha sufrido en el inicio de sesión ha sido Indra, exhibiendo una caída del 2,90%, tras las informaciones sobre la cercanía de la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania. BBVA (-0,66%), ACS (-0,58%), Ferrovial (-0,52%) y Fluidra (-0,51%) completaban la lista de caídas.

En cuanto a las principales plazas europeas, también a la espera de la reunión del BCE, inauguraban la jornada en negativo, con descensos del 0,6% en Fráncfort, del 0,16% en París, del 0,08% en Milán y del 0,05% en Londres.

Atendiendo a las materias primas, el petróleo Brent, de referencia para Europa, exhibía una caída del 0,9%, hasta los 60,04 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 0,9% que lo llevaba a alcanzar los 56,18 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1757 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,294%.

