Murtra culmina los cambios en la cúpula de Telefónica con el relevo de la ‘número 3’ y jefa de Finanzas

Telefónica culmina la remodelación de su alta dirección que se inició hace casi un año con el desembarco de Marc Murtra como nuevo presidente. Los profundos cambios en la cúpula de los últimos meses se completarán ahora con la salida de Laura Abasolo, ‘número tres’ de la compañía como directora general de Finanzas y Control ya desde la anterior etapa de José María Álvarez-Pallete al mando y tras más de 25 años en el grupo.

El relevo se abordará en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno este martes y aún deberá ser ratificado por el consejo de administración de la compañía, según ha adelantado el diario El Economista y confirman fuentes conocedoras de la situación. Telefónica rehúsa hacer comentarios acerca de los cambios en ciernes. La salida de Abasolo se producirá tras la presentación del nuevo plan estratégico de Telefónica para el próximo lustro y cuando a punto está el grupo de completar su marcha de Hispanoamérica, una tarea que ha pilotado la propia directiva en los últimos años.

La directora general de Finanzas era la única superviviente de la anterior cúpula comandada por Álvarez Pallete, tras el terremoto en la alta dirección del grupo emprendida por Murtra, con el nombramiento de Emilio Gayo como nuevo consejero delegado en sustitución de Ángel Vila, y los recambios de los máximos ejecutivos de las principales filiales y áreas de negocio de la compañía (con relevos en los mandos de España y Alemania y de las divisiones de Infra, Tech o Movistar+, entre otros).

El sustituto con más papeletas para asumir la Dirección General de Finanzas y Control es Juan Azcue, actual responsable de Estrategia y Desarrollo de Telefónica. Y a éste previsiblemente le sustituirá José Arias, actual responsable de Operaciones Globales y hombre de confianza del propio Murtra fichado recientemente por la teleco.

Cambios para una nueva era

El nuevo movimiento en la alta dirección llega en un momento clave para Telefónica, en la que ha abierto una nueva etapa histórica. El grupo de telecomunicaciones, con un nuevo núcleo duro de accionistas (con el Estado español a través de SEPI, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí como socios principales) y con una cúpula renovada con Marc Murtra al mando como presidente, ha impulsado un giro estratégico para los próximos cinco años.

El Plan Transform and Grow es la nueva hoja de ruta con la que el grupo busca mejoras de ingresos y rentabilidad hasta 2030, recortes de costes que incluye la aplicación de siete ERE para cerca de 5.000 personas (ahora en negociación), un descenso del apalancamiento para proteger a toda costa el grado de inversión, y con una focalización total en sus grandes mercados (España, Reino Unido, Alemania y Brasil) para completar su salida de Hispanoamérica (confirmando que planea desinvertir en México, Chile y también en Venezuela, los últimos mercados en que está presente en la región).

Telefónica se mueve para adaptarse a los cambios profundos que encara el sector de las telecomunicaciones y la tecnología en toda Europa. La compañía pretende sumarse a la ola de fusiones que se espera en el continente y se propone tener un papel activo para crecer con compras, con operaciones tanto en España como en Europa. La compañía aspira a "convertirse en una operadora europea de referencia mundial, con escala rentable". Las posibles operaciones corporativas -que se dan por hecho- quedan fuera del plan estratégico, se consideran un "extra", y la hoja de ruta recoge sólo los objetivos de crecimiento orgánico.

Suscríbete para seguir leyendo