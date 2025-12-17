SECTOR INMOBILIARIO
Madrid Nuevo Norte ficha al 'exCEO' de Vía Célere a las puertas de iniciar sus primeras obras
La compañía participada por BBVA, Merlin Properties y San José ha elegido a José Ignacio Morales como primer espada para "liderar la compañía en la nueva etapa"
Crea Madrid nuevo Norte (CMNN), mayor propietario de los suelos del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte (antes la Operación Chamartín) ha fichado a José Ignacio Morales Plaza. El exconsejero delegado de la promotora será el nuevo primer espada de la compañía participada por BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José, nombramiento que se produce en la antesala del inicio de las primeras obras de urbanización, previstas para la primera mitad de 2026.
En un comunicado, el presidente, Álvaro Aresti, ha apuntado que la incorporación de Morales se enmarca "en la decisión estratégica de la compañía de seguir impulsando y consolidando el proyecto Madrid Nuevo Norte, tanto desde el punto de vista técnico como económico, para hacer realidad esta actuación urbanística clave para el futuro de Madrid". Si se cumplen los plazos previstos, antes de junio del próximo año entrarán las primeras grúas en la primera de las fases. "Estamos convencidos de que la experiencia de José Ignacio, sus conocimientos financieros y su amplia visión del proceso de transformación de suelo y del ciclo inmobiliario van a ser determinantes para que la compañía afronte con éxito esta nueva y exigente etapa", resumió Aresti.
Curriculum de José Ignacio Morales
Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo consejero delegado de Crea Madrid nuevo Norte cuenta con un Executive MBA en IESE Business School y una larga experiencia en el sector financiero e inmobiliario, aunque también paso por compañías como la ingeniería Sener. Tras su salida de Vía Célere en 2023 fundó Terrano Capital, un fondo de deuda especializado en la financiación de promociones y suelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- Las lluvias y tormentas ponen en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes pero solo a estas horas
- La bolsa de empleo del SAS se transforma en 2026: los MIR entrarán de forma directa y se cubrirán antes las bajas
- Emergencias manda un mensaje Es-Alert a los 36 municipios con aviso rojo en Andalucía
- Andalucía asfaltará 120 carreteras autonómicas en 2026: habrá obras en los 1.000 kilómetros prioritarios
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla