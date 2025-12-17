Mediamarkt facturó 2.753 millones en España en su año fiscal 2025, un 7,2% más

MediaMarkt facturó 2.753 millones de euros en España durante el ejercicio fiscal 2024-2025, concluido el 30 de septiembre, un 7,2% más respecto del año precedente, lo que dejó al país como el tercero que más ingresos brindó a la firma de entre aquellos donde tiene presencia. Según la hoja de resultados, la multinacional propiedad de la alemana Ceconomy contaba con una plantilla de 6.640 empleados en España, un 4,1% más, de los cuales la equivalencia a tiempo completo fue de 5.420.

Ya a nivel general de multinacional, Mediamarkt obtuvo unas pérdidas netas de 35 millones de euros frente a los beneficios de 76 millones de euros contabilizados 12 meses atrás. De su lado, las ventas se elevaron un 2,8%, hasta los 23.072 millones de euros. Un total de 5.719 millones de euros se generaron por internet, un 11,4% más. En el marco del contexto Europeo, España es el mercado que el informe anual de Ceconomy más destaca, por su “dinamismo” en productos de electrónica de consumo, con un alza interanual de casi el 5%, un ritmo que es más del doble que el de la media del segmento en el oeste y sur de Europa. En Países Bajos, por ejemplo, ese incremento apenas fue del 2,2%, mientras que en Italia fue del 0%.

En la conferencia con analistas, Ceconomy aseguró que pese a los números rojos no se prevén recortes de empleo. Ceconomy AG aseguró que no hay planes para reducciones de empleo a gran escala y confirmó la continuación de las marcas MediaMarkt y Saturn. Además, la empresa expresó confianza en cerrar la transacción con la china JD.com para la venta de Mediamarkt en la primera mitad de 2026, manteniendo su política de dividendos del 15%-25% del beneficio neto. El gigante chino del comercio electrónico JD.com se hará con un 85,2% del capital social de la matriz de MediaMarkt. El resultado de esta operación será previsiblemente una marcada apuesta omnicanal, con creciente peso de las ventas on line de Mediamarkt y del resto de marcas del grupo.

"Ceconomy se está convirtiendo en una plataforma de servicios omnicanal. Al mismo tiempo, mantenemos nuestras fortalezas en el comercio minorista tradicional. Nuestra estrategia está funcionando: crecen las ventas, aumenta la rentabilidad y, en algunas áreas clave, ya hemos alcanzado nuestros objetivos a medio plazo", ha afirmado el consejero delegado de Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner.

De cara al siguiente ejercicio fiscal, se anticipa un "crecimiento moderado" en las ventas ajustadas para cartera y cambio de divisas. Ceconomy espera que todas las unidades contribuyan al alza de ingresos.