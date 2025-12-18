Azvi premia la ampliación Sur del metro de Granada como su mejor obra en 2025

Grupo Azvi celebra su tradicional cita anual, los Premios que reúnen desde 2006 a esta empresa centenaria sevillana de construcción, promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios en Europa y América junto a los representantes más importantes del tejido empresarial, social y cultural en Sevilla. Bajo la presidencia de Manuel Contreras Caro, la empresa familiar centenaria con raíces sevillanas y andaluzas, hace un reconocimiento público a sus proyectos y a las personas que los hacen posibles y que destacan por su esfuerzo, talento y compromiso.

Más que una ceremonia interna, estos galardones se han convertido en un punto de encuentro en Sevilla para sus equipos, pero también para el tejido empresarial, social y cultural de la ciudad. Los Premios Azvi reflejan la excelencia de la empresa y, a la vez, el orgullo por la ciudad y la sociedad que representa. A través de la Fundación Grupo Azvi, sus programas y sus reconocimientos, los galardones actúan como un catalizador del progreso y del bienestar colectivo, destacando a organismos, instituciones y personas cuya labor contribuye a construir una sociedad mejor.

Los Premios Azvi 2025

El Premio Azvi a la Mejor Obra reconoce los proyectos de infraestructuras más representativos y que, por sus características y ejecución, se han hecho merecedores de este galardón. Este año, el Comité de Evaluación ha elegido como obra premiada la Ampliación Sur del Metro de Granada, tramo: Churriana de la Vega-Las Gabias. Se trata una importante obra que responde a la gran apuesta de la Junta de Andalucía por el desarrollo del transporte público en nuestra tierra.

La ampliación del Metro de Granada comprende 2 km de vía en placa, entre Churriana y Las Gabias, incluyendo la ejecución de 1,5 km de vía doble y 500 m de vía única; tres nuevas paradas (La Gloria, Los Chopos y Las Gabias); un nodo intercambiador de distintos sistemas de transporte y un parking disuasorio.

Por este gran proyecto han sido galardonados Tomás Jodra, delegado sur de Obras Civiles de Azvi y gerente de la UTE del proyecto; Francisco Javier Iglesias García, jefe de Administración; Javier Villanueva Mena-Bernal, BIM manager; Fernando Cano Caballero, jefe de Topografía; Sergio J. Expósito García, adjunto BIM manager; Juan Agustín Verdejo Castelar, técnico de Calidad; y Juan Manuel Castuera Redondo, encargado.

Referente de la construcción residencial y terciaria

Este año, Grupo Azvi ha concedido el Premio Azvi a la Trayectoria de Negocio a su área de Edificación. Tras la situación vivida por el sector inmobiliario en los años 2007 y 2008, la compañía redefinió sus áreas de actividad, retomando su apuesta por este ámbito una década después.

Así, en 2018, bajo la dirección de Pablo Reiter, Azvi inició una nueva etapa que le ha permitido volver a posicionarse como un referente en la construcción residencial y terciaria.

El galardón ha sido recogido por el director de Azvi Edificación, Pablo Reiter, y el director de Estudios de Edificación, Guillermo Marchito.

Mención especial

Las personas son el principal activo de Grupo Azvi y cada una de ellas desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la compañía. En determinadas circunstancias, algunas trayectorias adquieren un valor especialmente significativo y merecen un reconocimiento expreso.

Es el caso de Sergio Rodríguez, profesional que ha desarrollado su carrera en el ámbito del Control de Gestión, contribuyendo de manera decisiva al buen desempeño y la solidez del Grupo y haciéndolo merecedor de la Mención Especial 2025.

Seguridad y Salud

El Comité de Evaluación ha premiado este año a Felícitas Fuentes Torres, actualmente responsable de Seguridad y Salud en uno de los proyectos más importantes que Grupo Azvi está ejecutando en México: la autopista de San Luis de Potosí. Con más de 17 años de experiencia en esta área, Felícitas ha estado presente en proyectos emblemáticos del país como el Ferrocarril Transoceánico, tramo Medias Aguas-Ubero, o los Tramos 3 y 5 del Tren Maya.

Este año, el Premio de Innovación reconoce la capacidad de generar ideas, llevarlas a la práctica y transformarlas en soluciones innovadoras que contribuyen a mejorar los resultados y la rentabilidad del Grupo.

El galardón ha recaído en César Casanova, profesional con 25 años de trayectoria en Grupo Azvi, cuya inquietud creativa y visión técnica han estado presentes tanto en obra, en distintos proyectos de infraestructuras, como en labores de dirección técnica y apoyo a la Dirección de Innovación.

A lo largo de su carrera, Casanova ha aportado soluciones orientadas a resolver problemas, optimizar procesos y aumentar la eficiencia. Un ejemplo de ello es la máquina escuadradora de traviesas, una innovación que mejora el proceso de montaje de vía y que actualmente se encuentra operativa en los proyectos ferroviarios que el Grupo desarrolla en México.

Sostenibilidad

Conscientes de la importancia de la integración de las cuestiones ESG en las estrategias y decisiones de negocio, Grupo Azvi ha querido reconocer este año las figuras del jefe de obra Ignacio Martín Bernal y del jefe de Medio Ambiente Ricardo Calvo Monje. Ambos han sabido integrar a la perfección las áreas de producción y de medio ambiente durante la ejecución de distinto proyectos de infraestructura ejecutados en los últimos años y, actualmente, en la construcción de tramo Altza-Galtzaraborda, donde han implantado medidas y desarrollado actuaciones que contribuyen de forma sustancial a cumplir los objetivos ambientales, compatibles con la gestión de un proyecto rentable.

Insignia de oro a los 25 años

Las Insignias de Oro reconocen el esfuerzo y compromiso de los profesionales que, durante 25 años, han venido participando en el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Estos profesionales representan un valor fundamental para la compañía. Su conocimiento de nuestra cultura y buen hacer empresarial deben servir de guía para todos los empleados de las diferentes sociedades que componen nuestro grupo empresarial. Para todos nosotros es un orgullo y una satisfacción homenajear a estos profesionales: Vicente Alarcón Manjón-Cabeza, Óscar Barberá Rubini, César Casanova García, Pedro Chiclana Parrilla, Ricardo Colastra Sánchez-Guzmán, Juan Ignacio Contreras Garrido, César Domínguez González-Seco, Fernando Honorato San Martín, Francisco Luis López Núñez, Francisco Javier Macías Amador, José María Martínez Benavente, Ángel Martínez Martínez, Reyes Ocaña Cortés, Manuel Pérez López, Lola Romero Blanco, Manuel Ruiz Gómez, Óscar Suárez Leiva y Juan Ángel Yanutolo González.

Fundación Azvi

Este año, la Fundación Grupo Azvi ha querido reconocer la labor encomiable de la Asociación Anclaje, un centro de tratamiento que ofrece una nueva oportunidad a personas que padecen adicciones, a través de un adecuado diagnóstico, una atención personalizada y el acompañamiento continuo a lo largo de un proceso orientado a trazar el camino hacia una nueva vida. El galardón ha sido recogido por su presidente, Manuel Jiménez Campos.

Premios de dibujo

Cada año la Fundación Grupo Azvi organiza el Concurso de dibujo infantil Fundación Grupo Azvi en el que participan los hijos y familiares pequeños de los empleados de Grupo Azvi.

En esta edición, el jurado, compuesto por la artista plástica Reyes de la Lastra y el arquitecto Juan Ruesga, ha elegido como ganador del Concurso de dibujo infantil Fundación Grupo Azvi el dibujo de Javier Ciézar Gallardo, de 5 años de edad. La 1ª mención especial se le ha concedido al dibujo de Machú de la Puerta Castillo, y la 2ª, al de Carmen Rodríguez Brito.

Como en años anteriores, estos dibujos se han utilizado como felicitación de Navidad de Grupo Azvi.

Un año más, Grupo Azvi puso el broche final al acto con su tradicional discurso de Navidad, que en esta edición corrió a cargo del director corporativo de Asesoría Jurídica, Borja Rodríguez. En su intervención, destacó el crecimiento sostenido y exponencial del Grupo en los últimos años, fruto del esfuerzo y la profesionalidad de sus equipos, subrayando la importancia del trabajo en equipo, la unidad y el sentimiento de pertenencia.