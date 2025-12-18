Comité de dirección
CaixaBank sustituye a Jaume Masana por Jordi Mondéjar como director de negocio
El hasta ahora número tres del banco pasará a ser director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo
Cambio de relevancia en el comité de dirección de CaixaBank. El consejo de administración del banco ha aprobado este jueves la sustitución de Jaume Masana como director general de negocio de la entidad por Jordi Mondéjar, hasta ahora director general de riesgos. Como responsable de toda la red comercial de oficinas, banca particulares, banca empresas y banca privada, el director de negocio es en la práctica el número tres de la entidad, por detrás del presidente no ejecutivo, Tomás Muniesa, y el consejero delegado y primer ejecutivo, Gonzalo Gortázar.
Masana pasará a ser director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo. El directivo se incorporó a CaixaBank en 2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en Catalunya Caixa (2010-2013), Caixa Catalunya (2008-2010) y Caixa Manresa (1996-2008). El cese en enero de 2023 de Juan Antonio Alcaraz, que no tenía buena sintonía con Gortázar, le permitió acceder a la primera línea desde el cargo que ocupaba entonces, director de la territorial de Catalunya.
Mondéjar, por su parte, se incorporó a La Caixa en 2000 y fue director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital antes de acceder al comité de dirección del banco en 2014. Desde 2016 era director de riesgos, siendo el máximo responsable de la coordinación de la gestión, seguimiento y control de los riesgos de la entidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: 'No se ha resentido, fue un problema en el aductor
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- Un dirigente del PP presionó a una ex concejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual
- El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes