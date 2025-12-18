Inditex bate su máximo en Bolsa un año después y ya vale más de 175.000 millones

Inditex marcó este miércoles un nuevo récord histórico en Bolsa al cerrar la sesión en 56,30 euros por acción, tras una subida del 2,74%, y superó el anterior precio más alto al cierre, situado en 55,98 euros que se había producido el 4 de diciembre de 2024. Con este avance, la capitalización del grupo textil asciende hasta los 175.405 millones de euros, una cota que refuerza su liderazgo en el mercado español.

El hito llega apenas seis días después de que la compañía superase máximos en términos intradía sin lograr consolidarlos al final de la sesión. Entonces, el valor se había quedado a las puertas del récord, en un contexto de fuerte impulso comprador tras la publicación de unos resultados que sorprendieron positivamente al mercado. Ahora, ese movimiento se ha visto refrendado con un cierre histórico.

En lo que va de año, la acción de Inditex acumula una revalorización del 17,4%, consolidando un cambio de tendencia muy visible en el último tramo de 2025. El valor venía de un ejercicio irregular, con meses de debilidad y una cotización que llegó a moverse claramente por debajo del cierre de 2024, pero desde la presentación de resultados del tercer trimestre el tono ha cambiado de forma notable.

El mercado ha leído las últimas cifras como una señal de solidez operativa en un entorno de consumo más exigente, y ha premiado especialmente la capacidad del grupo para sostener márgenes y mantener tracción comercial. A ello se suma un arranque de cuarto trimestre mejor de lo esperado, que ha reforzado las expectativas sobre el cierre del ejercicio.

Con la acción ya por encima de los 56 euros y una valoración que supera por primera vez los 175.000 millones, Inditex vuelve a situarse en el centro del radar de los inversores, con la vista puesta en si el valor es capaz de consolidar estos niveles y acercarse a la simbólica barrera de los 60 euros por acción.