Una multinacional que opera en Asia y el Caribe ejecutará la nueva terminal de cruceros y megayates de Sevilla

Con el objetivo de favorecer el desarrollo del negocio portuario y atraer más escalas de cruceros de alta gama; además de optimizar la coordinación de los servicios necesarios en cada escala y mejorar la atención y experiencia del crucerista, el Puerto de Sevilla aprobó el pasado mes de junio el pliego de bases del concurso público para la selección de una oferta para una concesión administrativa con destino a la gestión de la terminal de cruceros del Puerto de Sevilla.

En concreto, las actividades contenidas en el pliego abarcaban la prestación del servicio al pasaje de cruceros durante el embarque y el desembarque; y la atención de megayates para facilitarles los suministros de agua, luz o comunicaciones, entre otras operaciones en el muelle. Este jueves, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha aprobado adjudicar este contrato a Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla, que invertirá cinco millones de euros en esta infraestructura.

Se trata de una alianza empresarial conformada por Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los grandes gestores de marinas de grandes esloras en España, cuyo accionista mayoritario es Ocean Capital Partners; en asociación con Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo con presencia consolidada en Asia, África, el Caribe y Europa, ha informado el Puerto de Sevilla en una nota de prensa.

Durante los próximos 25 años, Global Ports and OPM Sevilla combinará su experiencia operativa, especialización y conocimiento para posicionar el Puerto de Sevilla como un destino de alto nivel para cruceros y megayates. El objetivo es atraer escalas de mayor valor añadido para estas dos líneas de negocio, optimizar todos los servicios asociados a cada escala, y mejorar la atención y experiencia del pasaje; así como reforzar la integración urbana del frente marítimo.

“Los líderes mundiales del sector se han aliado para gestionar la terminal de cruceros en una clara apuesta por el Puerto de Sevilla”, ha destacado Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria. Carmona ha valorado el interés mostrado en el potencial de la ciudad como destino turístico de excelencia y ha señalado que “nuestro objetivo es impulsar de forma conjunta el desarrollo del negocio portuario de cruceros premium y megayates bajo criterios de sostenibilidad, con más escalas y una marina en pleno corazón urbano”.

Por su parte, José Luis Almazán, CEO de Ocean Capital Partners, ha declarado: "Queremos convertir a Sevilla en un modelo de integración puerto-ciudad, una base donde las embarcaciones puedan recibir servicios de primer nivel y disfrutar de una experiencia urbana única. Para ello, contamos con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Sevilla y con el de Global Ports Holding como el mejor aliado en gestión de terminales y atención al pasaje".

Asimismo, Mehmet Kutman, presidente y CEO de Global Ports Holding ha afirmado : “Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en España con el Puerto de Cruceros de Sevilla. Desde el momento en que vi Sevilla por primera vez, quedé cautivado por su belleza, su historia y su espíritu único, y es realmente inspirador formar ahora parte de una ciudad tan extraordinaria. Junto con nuestro socio local, OPM, creemos que Sevilla ofrece un potencial excepcional tanto para las operaciones de cruceros como de megayates. Esperamos trabajar estrechamente con la Autoridad Portuaria para desbloquear todo el potencial de este destino tan singular”.

Nueva terminal en el Distrito Urbano Portuario

El ámbito de la concesión comprende una superficie de 5.100 metros cuadrados distribuidos entre la actual terminal de cruceros del Muelle de las Delicias, explanadas adyacentes y la línea de atraque.

Además, incluye la ocupación de 1.548 metros cuadrados en el Muelle de Tablada para la nueva terminal de cruceros que se ubicará en uno de los históricos tinglados del puerto, dentro del Distrito Urbano Portuario. Una vez trasladado el atraque de cruceros a Tablada, el Muelle de las Delicias reforzará su papel como marina para grandes yates.

A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports and OPM Sevilla tiene previsto invertir más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal y a la mejora de los servicios para cruceros y megayates. En concreto, el programa de inversión recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.

El programa de inversión se ejecutará durante los próximos cinco años; aunque, en el corto plazo, Global Ports and OPM Sevilla destinará más de 700.000 euros a mejoras en la actual terminal de cruceros y en el Muelle de las Delicias.

Además de las operaciones de cruceros, la concesión incluye la prestación de servicios especializados para megayates, como asistencia de concierge, aprovisionamiento y soporte técnico, posicionando a Sevilla como un puerto base atractivo y destino de invernada para operadores.

En la actualidad, el volumen de pasajeros de cruceros ronda los 20.000 cruceristas al año, una cifra que Global Ports and OPM Sevilla prevé incrementar "respaldada por su afianzada posición en el sector, las sólidas relaciones con las navieras y su red global de negocio".