Nueva operación contrarreloj para salvar La Cartuja Pickman: las empresas podrán hacer ofertas hasta el 22 de diciembre

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha acordado, a través de una providencia, reanudar el plazo de presentación de ofertas ante la administración concursal de La Cartuja Pickman de Sevilla. Lo hace tras haber recibido la deuda por cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores a subrogar por los ofertantes, una cifra que asciende hasta los 673.866'72 euros.

Esta misma mañana, la jueza Ana Marín también ha emitido un auto para prorrogar el ERTE de 36 trabajadores de la empresa hasta el próximo 31 de enero. Cabe recordar que el primero finalizó el pasado 15 de diciembre y que los trabajadores y la empresa acordaron solicitar esta prórroga.

La primera de las decisiones permite así desbloquear la situación y continuar con el proceso de venta de la histórica empresa sevillana, que está en fase de liquidación y con la fábrica cerrada. Los ofertantes tienen de plazo hasta el próximo 22 de diciembre, también incluido, para presentar sus ofertas de adquisición de la unidad productiva.

Un proceso de venta que se alarga desde noviembre

El pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla dio luz verde a la administración concursal para vender de manera exprés -en un plazo de 20 días- los activos de la compañía de fabricación de loza. Se hizo así porque ya había ofertas sobre la mesa, aunque se siguen desconociendo cuáles y de qué tipo. Los activos objeto de liquidación expuestos por la administración concursal están valorados suman más de 541.000 euros, sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras ni la asunción de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores.

Cualquier persona, incluidos los acreedores privilegiados, podrán "realizar ofertas por los bienes o derechos de la masa activa". La oferta se dirigirá a la administración concursal, deberá identificar de manera precisa tanto el activo objeto de aquella como el importe ofertado y detallará el resto de sus condiciones"

El auto emitido en su día por la jueza recalca que "en el caso de realizar una oferta por varios activos, deberá indicar si puja por ellos de manera individualizada (debiendo determinar el precio atribuido a cada uno) o por el lote (fijando solo el precio global), de modo que solo será posible la adjudicación de parte de los bienes o derechos en el primer caso".

Este proceso quedó paralizado por falta de información. Al haber recibido ya la deuda por cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores, el proceso ha podido ponerse de nuevo en marcha.

El caso en la Audiencia Nacional

En paralelo, la Audiencia Nacional admitió a trámite a principios de mes la demanda de La Cartuja Pickman, tal y como adelantó Diario de Sevilla y pudo confirmar El Correo de Andalucía, contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Reclaman dos millones de euros al sistema público de cotizaciones por cargarle una deuda de seis del anterior propietario y provocarle presuntamente la situación de insolvencia.

Concretamente, la empresa comercializadora de la loza, La Cartuja Distribución 1841, y la propietaria de la fábrica, Ultralta, reclamaron el montante ya apuntado al sistema público de cotizaciones, pero no obtuvieron respuesta. Ante el silencio administrativo, elevaron el recurso a la Audiencia Nacional.