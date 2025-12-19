Andalucía solicita al Gobierno 365 millones adicionales dentro del plan de inversión de red eléctrica

El plan estatal de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 solo ha atendido al 23% de las peticiones de la Junta de Andalucía para electrificar la región y así impulsar desarrollos industriales. Es por ello que, durante el periodo de alegaciones, el Gobierno de la comunidad ha solicitado 365 millones de euros adicionales para hacer frente a 102 infraestructuras (entre líneas, subestaciones, transformadores y posiciones de conexión) que no han sido atendidas en la planificación gubernamental.

Así lo anunciado este viernes el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, durante su intervención en el Foro 'Andalucía ante el desafío de la red: energía, industria y oportunidades en juego', organizado por El Correo de Andalucía (cabecera de Prensa Ibérica), patrocinado por Iberdrola y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

En este sentido, Paradela ha lamentado que no se hayan atendido las solicitudes del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad parte de una posición de desventaja. "Andalucía tiene un 40% menos de infraestructura eléctrica que la media de la España peninsular", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que ha aportado al sistema una cuarta parte de los MW limpios nuevos en España. "Es el momento de ser correspondidos", ha reclamado.

En este sentido, el consejero del ramo ha detallado que Andalucía recibe, dentro de la nueva planificación del Ministerio, "solo el 11,8%" de la inversión total nacional, "cuando por población supone el 18%, por territorio es el 17% y, por consumo, el 15%".

Paradela ha abundado que "lo más decepcionante" es que el 60% de lo que se plantea para Andalucía corresponde a la adecuación de la red transportes y a operaciones en la red, es decir, "lo que supone es hacer más sólido el conjunto nacional, pero no corresponde a las demandas de nuestra comunidad", ha añadido.

Peticiones que se han quedado fuera

Las alegaciones de la administración andaluza incluyen la solicitud de 17,8 GW de potencia y marca como prioritarios cinco ejes estructurales, ha indicado el consejero. El primero de ellos es el cierre del anillo de Sevilla, con la línea Don Rodrigo-Guadaira (400 kV) y la nueva subestación Guadaira, mejorando las capacidades del sur de Sevilla capital.

En segundo lugar, el eje Lancha-Peñarroya-Maguilla (Córdoba), de 400 kV para dar salida al eje hacia el norte de Córdoba y atender la demanda y generación de una zona saturada en distribución y sin red de transporte cercana. Le sigue el eje Los Montes-Saleres de 220 kV (Málaga) para permitir los accesos de demanda en distribución desde la Costa del Sol Oriental; el de El Zumajo-Facinas (Cádiz) de 220 kV, que da soporte a la creación de nuevas industrias, especialmente en el Campo de Gibraltar; y el Arcos-Cartuja (400 kV) y la Subestación Cartuja para mejorar el acceso a la Bahía de Cádiz.

Por otra parte, ha apuntado como estratégico para Andalucía la subestación de Málaga centro, de 220 kV, para atender necesidades de la capital; la de la Venta del Pobre, que permitirá el acceso a generación en la zona de Tabernas (AL); la de Mazuelos (220 kV), para el desarrollo del sur de Jaén; y la subestación de Morón (400 kV), que permitirá el desarrollo fotovoltaico en una zona de gran potencial.

"En definitiva, sin revertir la escasez de redes de transporte eléctrico se frena el crecimiento industrial y económico de nuestra tierra", ha sentenciado Paradela, que ha confiado en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sea sensible a unas demandas de Andalucía que son sensatas y a todas luces justas".

Impulso desde Europa

Por último, el consejero de Industria, Energía y Minas ha puesto en valor el Paquete Europeo de Redes (European Grids Package) que ha presentado la Comisión Europea. "Sin duda, puede ayudar a integrar grandes volúmenes de energías renovables y acelerar la electrificación", ha señalado, al tiempo que ha coincidido con la Comisión Europea en que "sin redes modernas, inteligentes y resilientes, la transición energética no es viable".

Entre su planificación destacan cuatro ‘Autopistas de la energía’ (Energy Highways), dos de ellas con efecto directo en España, ha explicado Paradela: una para reforzar las interconexiones pirenaicas entre nuestro país y Francia y un corredor para el H2 producido en España y Portugal en el Suroeste para su exportación a Francia y Alemania, que beneficia a Huelva.