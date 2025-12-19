Los empresarios exigen un gran pacto que blinde la electrificación de Andalucía "más allá de los ciclos políticos"

Andalucía necesita ampliar la red eléctrica para dar cobertura a los proyectos industriales que están desembarcando en la comunidad o tienen previsto hacerlo. Sobre este y otros asuntos relacionados con el papel de la energía y la industria en la región ha versado en la mesa redonda celebrada en el Foro 'Andalucía ante el desafío de la red: energía, industria y oportunidades en juego', organizado por El Correo de Andalucía (cabecera de Prensa Ibérica), patrocinado por Iberdrola y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

En ella han participado Antonio Fernández, delegado de Iberdrola en Andalucía; Manuel Larrasa, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, y Eugenio Barroso, presidente de la comisión de energía de CESUR y CEO de MP, en un debate que ha estado moderado por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

Este último ha reclamado un gran pacto en Andalucía que blinde la inversión en infraestructuras eléctricas en los próximos años, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, "más allá" de los ciclos políticos. "Reindustrializar una comunidad como la nuestra es una tarea titánica, que es además imposible de realizar en un ciclo de cuatro años", ha subrayado Barroso, quien ha asegurado que requiere de la implicación de toda la sociedad. "Si perdemos esta oportunidad, nos arrepentiremos", ha indicado, por lo que ha apostado por un pacto "que no sea solo una foto, sino que tenga vocación verdadera".

El delegado de Iberdrola en Andalucía ha hecho hincapié en la necesidad de desplegar una gran infraestructura eléctrica. "La energía es uno de los principales inputs que tienen las empresas y condiciona la cuenta de resultados e incluso el ser o no ser de un proyecto empresarial", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "no se pueden hacer viviendas sociales o un gran despliegue de la IA si no se invierte en ello". En este sentido, ha animado a España a posicionarse para ser competitivos a la hora de atraer inversiones en redes.

Electrificar el norte de Córdoba

Por su parte, Manuel Larrasa ha puesto de relieve todas las necesidades en infraestructuras que han quedado fuera de la planificación planteada por el Gobierno, más allá de Huelva, que sí ha visto atendidas las peticiones. "Necesitamos que aprueben un eje que es fundamental, el de Córdoba, porque sin eso toda la zona norte de la provincia no se podrá desarrollar, y eso que uno de los principios rectores de la planificación es el reto demográfico y así se lo hicimos saber a la ministra", ha señalado.

En este sentido, ha reconocido que su deseo navideño va en este sentido. "Que el Ministerio apruebe todas las alegaciones que hemos hecho", ha apuntado. El objetivo: además de exportar energía desde Andalucía, poder desarrollar su industria.

Barroso por su parte ha abundado en que "sin energía no hay industria y, a pesar de que hay un cambio de mentalidad en Andalucía, se ve en riesgo por la incertidumbre que genera no tener suficiente electricidad para llevar a cabo los proyectos".

Pérdida de energía

El responsable andaluz de Iberdrola ha destacado además la oportunidad con la que cuenta Andalucía en estos momentos, ya que "la energía mas barata de producir es la renovable, y da la casualidad de que en España y sobre todo Andalucía, somos capaces de producir más energía con el mismo coste, por lo que es más barata".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de poner soluciones a la pérdida de energía renovable ya producida, debido a que hay más oferta que demanda y no hay conexiones a redes suficientes para aprovechar esa energía.

En este punto ha coincidido Larrasa. "Despediciamos energía", ha lamentado, al tiempo que ha abogado por plantear el sistema energético "con una estrategia, algo que no ha hecho el Gobierno", al no haber aprovechado las líneas de evacuación para generar una infraestructura de red por todo el territorio que facilitaría el consumo donde se genera.

Por último, Fernández ha lamentado que los impuestos de la luz sean cuatro veces superiores al gas y ha apuntado a que la factura se podría reducir si entraran más proyectos industriales. "Si hay más consumo, el coste se divide entre todos los consumidores, lo que reducirá los costes fijos de la factura, pero hay que conseguir que se genere esa demanda y que sea real", ha subrayado.