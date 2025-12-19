La multinacional china Zhenshi capta 8,7 millones para crear 425 empleos en su nueva fábrica de fibra de vidrio en Cádiz

En marzo de 2024 se hizo oficial la llegada de la multinacional china Zhenshi a Puerto Real. Un desembarco en las antiguas instalaciones de Airbus en esta localidad gaditana que fue aplaudida por las administraciones y por los propios trabajadores de la compañía aeroespacial, que celebraron que inversiones de empresas solventes en el campo de la industria apostaran por la Bahía de Cádiz.

La compañía del gigante asiático fabrica en estas instalaciones -que inauguró en mayo del pasado año y que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y la creación de entre 350 y 400 empleos-, materiales compuestos de fibra de vidrio destinados a la fabricación de palas de aerogeneradores, que pueden ser usados además para producir trenes o aviones, entre otros.

En este contexto, el Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, ha concedido a la multinacional 8,7 millones de euros para el desarrollo de este proyecto a través de los incentivos regionales, de un total subvencionable de 27,3 millones, lo que permitirá crear 425 empleos. "El objeto del proyecto es la construcción y puesta en marcha de un establecimiento industrial dedicado a la fabricación de fibra de vidrio aplicada al sector eólico terrestre (palas de aerogenerador), en Puerto Real (Cádiz)", han subrayado fuentes de la cartera que dirige María Jesús Montero a este periódico.

Compañía líder en China

Zhenshi Holding Group es una de las 500 mayores empresas privadas de China y una de las 500 mayores empresas manufactureras. Cuenta con un esquema industrial con gran diversificación, abarcando productos de fibra de vidrio, tejidos de fibra de vidrio para energía eólica, aceros especiales, nuevos materiales compuestos, logística y comercio, explotación de minerales, hostelería y turismo, desarrollo inmobiliario, asistencia sanitaria, investigación científica y tecnológica e inversión financiera.

En sus 50 años de historia ha establecido más de 50 establecimientos de diferente magnitud por países como Estados Unidos, España, Indonesia, Egipto y Turquía.

La empresa, para cuya implantación en Andalucía ha contado con la colaboración de Andalucía Trade -agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos-, constituyó su filial española en septiembre de 2023 con el nombre Zhenshi Spain New Material SLU.

Incentivos regionales

En el caso concreto de Andalucía, según las órdenes ministeriales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 17 proyectos, de los que cinco se analizaron en Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros 12 vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos 17 proyectos han recibido 69.200.193,81 euros de subvención y suponen una inversión total de 244.394.298 euros. Asimismo, permitirán crear 1.034 nuevos empleos y mantener 1.173 puestos de trabajo.

"Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España, sino también de la UE", han subrayado desde el Ministerio de Hacienda.