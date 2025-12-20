Sevilla, laboratorio de sostenibilidad de Heineken en el mundo: su cerveza se elaborará solo con energía renovable en 2026

Hasta hace apenas dos décadas, recorrer la Avenida de Andalucía de la capital hispalense a cualquier hora del día era un preludio de lo que luego te esperaba en la barra del bar. Y es que la tradición cervecera de Sevilla viene de lejos. En 1904 nacía Cruzcampo, una marca que forma parte de las señas de identidad de la ciudad y que, desde 2000, pertenece a Heineken NV -la cervecera más internacional del mundo y la primera de Europa con 30 marcas icónicas como Amstel o El Águila- a través de su división en España.

Este grupo cervecero con arraigo en Sevilla va de lo global a lo local. "Nos gusta definirnos como unos apasionados cerveceros que están obsesionados por acompañar los mejores momentos de nuestros consumidores con las mejores cervezas desde hace 120 años", destaca Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Heineken España. De hecho, la marca Cruzcampo ha vivido en los últimos tiempos un hito en su historia: el desembarco en Reino Unido, "sin duda el éxito más relevante de Heineken a nivel mundial en el último año", destaca.

Papel de Heineken en Sevilla y Andalucía

Ponce destaca el compromiso de la compañía con Sevilla y con Andalucía a través de su marca emblemática Cruzcampo, que se traduce en inversión y en empleo. No en vano, Heineken España contribuye a la economía andaluza con cerca de 2.000 millones de euros al año y su actividad mantiene más de 38.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, al tiempo que invierte casi 190 millones de euros solo en activos fijos y 30 millones en iniciativas de sostenibilidad y acción social a nivel nacional. Por cada puesto de trabajo directo en Heineken España, se generan otros 40 en el conjunto de la economía andaluza y el 97% de estos puestos de trabajo se dan en la hostelería y en el retail.

"Un informe reciente de Price Waterhouse (PwC) cuantifica la contribución económica de una compañía como la nuestra en Andalucía en un 0,9% del PIB andaluz y esta aportación a la riqueza de la comunidad es la mayor satisfacción que una compañía como la nuestra tan arraigada Sevilla y en la comunidad puede tener", subraya Ponce.

Principales innovaciones de la compañía

La cervecera cuenta en Sevilla con la fábrica más moderna y con mayor capacidad de producción del grupo en España (tiene otras tres en Jaén, Valencia y Madrid), siendo una de las cuatro primeras en productividad en Europa, destacan desde la compañía. Produce cerca de la mitad de los casi 10 millones de hectolitros elaborados en España anualmente (equivalente a 14 millones de cañas diarias)."Sevilla es nuestra sede social y Andalucía es una parte muy importante de nuestro negocio, así que no es ninguna sorpresa que las innovaciones se acometan principalmente en esta región", indica la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Heineken España. En este sentido, destaca que la planta sevillana "es un auténtico referente en España y en Heineken a nivel mundial en términos de eficiencia y de sostenibilidad".

Entre los principales hitos, la elaboración de todas sus cervezas a partir de 2026 solo con energía 100% renovable gracias al desarrollo de proyectos en los que Sevilla y Andalucía han tenido un papel muy relevante, como la planta del Andévalo de Huelva que suministra electricidad a la compañía desde hace varios años o la planta termosolar "absolutamente única", ya que es la de uso industrial más grande de Europa y está construida en los terrenos de la fábrica de Heineken en Sevilla.

Compromiso con el ahorro de agua

Ponce destaca además el compromiso de la compañía con el ahorro de agua. En este sentido, Heineken España invierte y mantiene proyectos basados en la naturaleza para compensar el agua que no puede ni reducir con programas de eficiencia ni tratar mediante depuración o reutilizar mediante planes de circularidad: el litro de la propia cerveza y 0,5 litros que se evaporan en el proceso de elaboración. "Ya hoy tenemos un balance neutro en nuestra fábrica pero nuestro compromiso es buscar esa huella positiva en agua", subraya Ponce.

Precisamente en la región tienen en marcha el proyecto Doñana, “un éxito en una de las zonas con mayor riqueza y, a la vez, más vulnerables de nuestra geografía: 1.000 millones de litros de agua devueltos a su entorno”, aseguran desde la compañía.

Apoyo a la hostelería

Además, Heineken España cuenta con proyectos directos con la hostelería. "Este sector es muy relevante para nosotros y estamos haciendo muchísimo esfuerzo en acompañarles en su transición digital, y, por supuesto, en apalancarnos en la digitalización para mejorar nuestros servicios y los negocios de nuestros hosteleros. Nuestra plataforma digital Eazle es hoy la líder en España con más de 25.000 clientes conectados y vamos a seguir apostando por ella", subraya Ponce.

Además, Sevilla fue pionera dentro de la estrategia de la compañía con su proyecto de transporte 100% eléctrico desde la fábrica hasta los bares y restaurantes de la ciudad "gracias a unos vehículos muy especiales que hoy circulan por el centro de Sevilla y una alianza con el Ayuntamiento.

Fundación Cruzcampo

El compromiso de Heineken, abunda Ponce, va más allá de la sostenibilidad medioambiental. "Contribuir a la comunidad es muy importante para nosotros y lo hacemos a través de una fundación como es la Fundación Cruzcampo, que lleva 30 años promoviendo la formación y las oportunidades de empleo entre los jóvenes de nuestro país", señala.

En esta tres décadas, la compañía ha destinado más de 50 millones de euros en inversión social y ha sumado 17.000 alumnos formados en hostelería, así como 75.000 visitas a actividades de su sede, ubicada en la antigua fábrica de la capital.

Datos de Heineken Nombre de la compañía: Heineken España, S.A. Dirección: Avenida de Andalucía 1, 41007, Sevilla (España) Nº de trabajadores en plantilla: 1.344 Facturación 2024: 1.035M€ (2024) Desde cuándo está presente en Sevilla: Desde hace más de 120 años

Atracción y retención del talento

Entre los retos a los que se enfrenta la industria en Sevilla, Ponce destaca el de la atracción del talento. "La industria tiene muchísimos retos porque el contexto no es nada fácil y tenemos que adaptarnos a cambios con muchísima más frecuencia y más impacto de los que hemos vivido en los últimos años, pero a mí me gustaría destacar especialmente la necesidad de que en esta ciudad se trabaje la atracción y retención del talento", defiende.

En este sentido, Ponce señala que hacer posible este desafío "es fundamental para construir y contribuir riqueza en esta ciudad, y ese es un compromiso en el que debemos de trabajar desde las universidades y las administraciones públicas y, por supuesto, la industria porque en los jóvenes está el futuro de esta ciudad y de la región", concluye Ponce.