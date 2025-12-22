Telefónica calcula que saldrán 5.500 trabajadores con los ERE y gastará 2.500 millones en pagar las indemnizaciones durante años

Telefónica ha logrado el respaldo unánime de los mayores sindicatos a los términos del recorte de plantilla en España y para la renovación de los convenios colectivos hasta 2030, confirmado en la firma este lunes de los acuerdos para las siete filiales afectadas. La dirección de Telefónica, comandada por Marc Murtra, se garantiza así la paz social en un momento clave para el grupo, cuando ha lanzado un nuevo plan estratégico para el próximo lustro con el que pretende disparar el crecimiento y la rentabilidad del grupo y que debe ser la base para participar en la ola de fusiones en el sector europeo de las telecos y hacerlo con un papel activo.

Telefónica aplicará siete expedientes de regulación de empleo (ERE) en diferentes sociedades con un número mínimo de 4.525 despidos y un máximo de 5.800 salidas (tras una última rebaja de afectados pactada este mismo lunes), en función del número de adhesiones voluntarias que reciba la compañía. La compañía calcula que finalmente saldrán en torno 5.500 empleados, según las estimaciones enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Durante el mes de negociaciones entre compañía y sindicatos la cifra de afectados se ha rebajado sustancialmente en relación a las 6.088 bajas planteadas inicialmente. Las salidas se concentrarán preferentemente en trabajadores mayores de 55 años y con una antigüedad de al menos entre 13 y 15 años en función de la filial del grupo, y si no se alcanzara el número mínimo con adhesiones voluntarias podrían producirse despidos forzosos.

La compañía cifra en alrededor de 2.500 millones de euros antes de impuestos el coste que deberá provisionar para financiar las indemnizaciones vinculadas a las bajas. Telefónica cumple su objetivo de cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y poder cargar así en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefería contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

Las tres grandes filiales españolas (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y Movistar+ concentran cerca de 2.300 millones de las provisiones que acometerá el grupo, mientrsa que para las sociedades Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A la compañía sólo contabilizará en sus cuentas un coste de 200 millones.

La estimación de Telefónica es que el recorte de plantilla le generará unos ahorros anuales promedio de gastos directos de cerca de 600 millones de euros a partir de 2028, aunque la operadora anticipa que los ahorros y el impacto en generación de caja positivo ya se notarán desde 2026, al igual de la captura de los primeros ahorros,ya que la salida de empleados adscritos al ERE se producirá desde el primer trimestre de este año.

Plazos para adherirse

Los trabajadores podrán apuntarse a los ERE desde la próxima semana y la empresa confirmará la aceptación de las salidas voluntarias en febrero. En concreto, los empleados de Telefónica España, Móviles y Soluciones pueden adherirse al ERE entre el 29 de diciembre y el 29 de enero; en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A el plazo de adscripciones es entre el 29 de diciembre y el 26 de enero, y la comunicación de aceptaciones y de posibles despidos forzosos se producirá netre el 12 y el 16 de febrero; y los empleados de Movistar+ pueden apuntarse entre el 7 de enero y el 6 de febrero, y en principio se aceptarán todas las peticiones y no está previsto aplicar vetos por la empresa.

El acuerdo global entre la compañía y los sindicatos contempla no sólo una rebaja del número de bajas y una mejora de las indemnizaciones de los empleados que dejan la compañía, también incluye una de las grandes reclamaciones que los sindicatos, la de ampliar hasta 2030 la vigencia de todos los convenios colectivos, recogiendo subidas salariales y mejores de las condiciones laborales para los trabajadores que se quedan.

Los despidos, al detalle

La propuesta definitiva de Telefónica contempla una horquilla de salidas de entre un mínimo de 3.765 un máximo de 5.040 para las tres principales filial españolas, Telefónica España, Móviles y Soluciones; otras 585 bajas en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A (tras una rebaja de 14 salidas pactada in extremis este lunes); y 175 salidas en Movistar+. Las 4.539 salidas mínimas de los ERE en España suponen que, como mínimo, Telefónica recortará más de una cuarta parte de su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.

El acuerdo final para las tres grandes filiales de Telefónica en España establece una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salida , si bien la cifra final de salidas estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren. Sólo se producirían despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de esa horquilla, y no se superaría la cota máxima de bajas en caso de rebasarla con adscripciones voluntarias.

La teleco ejecutará 585 salidas en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A (166 menos que las 751 del inicio de la negociación). A ello se suman las 175 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 21% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial, pero muy por debajo de la propuesta al principio de las negociaciones, con una afectación entonces de 297 empleados.

Indemnizaciones

La dirección de la teleco ha pactado dar indemnizaciones para los afectados de todas las filiales con unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971. Los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las las filiales Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de estas tres últimas filiales se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores. En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).

Los anteriores recortes de plantilla

El anterior ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía anteriormente. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

La anterior ocasión que Telefónica había utilizado la fórmula de los ERE había sido en 2011. Pero la compañía sí que había ejecutado desde 2016 sucesivos recortes de plantilla mediante la fórmula de planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI) con los que el grupo había recortado 11.900 empleos en España, con un coste conjunto para la compañía de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).

