Freepik, la startup andaluza de más éxito empresarial, también triunfa en la inteligencia artificial

"Estamos en un momento dulce como empresa. Y tenemos que seguir esforzándonos, porque la evolución es incesante en el sector de la inteligencia artificial. En Freepik ya hemos normalizado que cada tres días sacamos en nuestra plataforma una nueva funcionalidad. Es trepidante pero es muy gratificante estar inmersos en el primer nivel de desarrollos de tecnologías y productos". Nos lo dice Paula Vivas, directora de marketing para Estados Unidos en Freepik, la startup andaluza más emblemática a nivel mundial por las dimensiones de gran empresa que está alcanzando. No dan cifras de facturación pero confirman que siguen creciendo y continúan alcanzando beneficios. Y remarca: "Somos una de las empresas de IA que no pierde dinero".

El ranking elaborado conjuntamente en Estados Unidos por la sociedad de capital riesgo A16z y la financiera tecnológica Mercury para determinar cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que más contratan las startups, sitúa a Freepik en cuarto lugar, solo por detrás de OpenAI (creadora de ChatGPT), Anthropic y Replit. Es una proeza que una compañía española ocupe una posición tan destacada. Joaquín Cuenca, cofundador y CEO de Freepik, así lo ha expresado públicamente: "Las startups tienen presupuestos limitados. Solo invierten en las herramientas imprescindibles. Estar entre los cinco mejores significa que Freepik no es opcional, sino esencial. Una parte fundamental de cómo la próxima generación de empresas construye, cuenta historias y escala ideas".

Son muchos los informes y análisis que sitúan a Freepik en posiciones de liderazgo. Por ejemplo, la clasificación del Boston Institute of Analytics sobre los 10 mejores generadores de imágenes con inteligencia artificial, sitúa en primer lugar a Freepik, por delante de Adobe.

Freepik fue fundada en el año 2010 desde Málaga por Alejandro Blanes, Pablo Blanes y Joaquín Cuenca. La configuraron inicialmente sobre todo como un buscador de imágenes para que los diseñadores gráficos tuvieran el mejor 'stock' posible de recursos visuales y obtenibles de manera sencilla. De ahí a lo que desarrollan hoy en día con inteligencia artificial, la evolución es galáctica.

Mantener la creación colaborativa

Un ejemplo de ello es Freepik Spaces, un concepto de lienzo de creación colaborativo en el que pueden trabajar a la vez diseñadores, fotógrafos, realizadores de video, etc., conformando flujos de trabajo con inteligencia artificial. "Esta opción de colaboraciones está teniendo éxito. Porque la inercia del mundo de la IA tiende al individualismo, y Freepik quiere fomentar que se mantenga el espíritu de compartir ideas, experiencias, comentarios, y experimentar juntos", comenta Paula Vivas.

Un grupo de profesionales de Freepik en su sede central en Málaga, en la céntrica calle Molina Lario, donde trabajan 300 de las 400 personas que conforman su plantilla. / Juan Luis Pavón

En 2020, el fondo sueco de inversión EQT se convirtió en el accionista mayoritario, adquiriendo el 53% de las acciones por unos 250 millones de euros. Quien se plantee cinco años después cuánto valdría comprar Freepik al 100%, es probable que haya de sopesar la cifra de 1.000 millones de euros.

En los últimos tres años, para acelerar su capacidad competitiva en herramientas y funcionalidades, Freepik ha tenido capacidad para adquirir varias startups: la británica Videvo (web de stocks de video y audio), la danesa Iconfinder (especializada en iconos), la colombiana Original Mockups (proveedor de recursos en 3D y plantillas), la alemana EyeEm (banco de imágenes con más de 160 millones de fotografías) y la española Magnific (innovadora en el aumento de escala y la mejora de imágenes mediante inteligencia artificial).

Paula Vivas recuerda que "nuestra empresa iba muy bien con el negocio de los 'stocks', pero la irrupción de la inteligencia artificial generativa obligó a pensar que todo iba a cambiar en el rumbo de Freepik. Lo decía Joaquín Cuenca, al ver lo que conseguían los usuarios con el generador de imágenes Dall-E de OpenAI. Había dos opciones de estrategia: o una actitud más conservadora y estar a la espera del resultado que daban esas herramientas para generar negocio, o arriesgar más y acelerar el cambio. Primero se decidió ser más prudente, y estar atento a novedades; y con Iván de Prado, nuestro director de inteligencia artificial, investigar y analizar. Con la segunda versión del Dall-E ya comprobamos que la herramienta era capaz de hacer la imagen que se le pedía"”.

Freepik decidió dar rápidamente un giro de 360 grados a su modelo de producto y de negocio, para subirse a la ola de la IA generativa, sin descuidar su dedicación al 'stock' de imágenes. Para afrontar ese reto de transformación interna, contrataron a otros referentes internacionales del emprendimiento digital, como Omar Pera, que trabajaba para Meta desde Nueva York tras haber creado varias startups que fueron adquiridas. En Freepik está dirigiendo todo el área de creación de innovación con inteligencia artificial.

"La inteligencia artificial generativa era un producto nuevo, también para el sector de creación de contenido gráfico y multimedia. En Freepik se tomó la decisión de reconvertir internamente a muchas personas que se dedicaban al 'stock'. Ahora son creativos, han dado su giro a su carrera, y son los que definen y testean muchos de los modelos de IA generativa que existen en el mercado, para decidir si los implementamos o no", explica Paula Vivas.

100 millones de usuarios registrados

El resultado es muy meritorio: "Somos una plataforma para que los usuarios generen su propio contenido. Ya sea un profesional del diseño, o una persona que no es especialista y puedes aspirar a tener un contenido profesional. Tenemos 100 millones de usuarios registrados, y un millón de suscriptores de pago, con una gama de planes muy competitiva, y muy accesible para cualquiera. Nos centramos mucho en los usuarios y sabemos sus necesidades. Tenemos como clientes desde creativos en solitario a gran número de pymes y multinacionales de liderazgo global".

El plan más básico puedes suscribirse por un año pagando 5 euros al mes. Incluye 84.000 créditos de IA al año: hasta 16.800 imágenes o 560 videos, según el modelo usado. El siguiente nivel es el premium: por una cuota de 10 euros al mes ofrece durante un año 216.000 créditos de IA al año, para hasta 43.200 imágenes o 1.440 videos, según el modelo usado. Y el plan premium plus comporta una cuota de 22,50 al mes durante un año, tiene generación y edición ilimitada de imágenes y de videos, con 540.000 créditos de IA al año para otras generaciones de contenidos.

Paula Vivas, directora de marketing de Freepik para Estados Unidos desde su oficina en San Francisco, en la imagen participando en la edición 2025 del Arts Korea Lab Festival / Juan Luis Pavón

Por otro lado, para grandes empresas tienen la plataforma Freepik Enterprise, “ofrecemos al cliente darle acceso a la herramienta, con especificaciones únicas y exclusivas para ellos. Por ejemplo: el cliente necesita que entren en la herramienta su equipo de producción, su equipo de diseño y su equipo de marketing. Pueden acceder a modelos, pueden usar créditos según les convenga. El 'Enterprise' es muy competitivo, porque propicia trabajar con todos los recursos digitales sin salir de la plataforma (videos, audios, fotos,...), y están cubiertos legalmente. Todos los acuerdos con los partners son legales y somos más baratos”.

Según Paula Vivas, "el mayor crecimiento de clientes lo estamos teniendo ahora en Estados Unidos. La demanda desde Europa sigue fuerte. Y se consolidan muchos de grandes países como Brasil e India que comenzaron a usar Freepik para aprovechar nuestra oferta de 'stock' de imágenes".

La plantilla de Freepik ha crecido hasta la cifra de 500 profesionales. En Málaga hay unos 300, también tienen personas trabajando desde otros lugares de Andalucía y desde otros países europeos. Y su sede en la ciudad californiana de San Francisco ya es la segunda en importancia, con 19, y continuará creciendo. Desde ahí trabaja el malagueño José Florido, al que han fichado como director de desarrollo de mercado. Joaquín Cuenca lo conoce perfectamente porque trabajó con él en Panoramio, la startup adquirida por Google en 2007, lo que constituyó el primer caso de compra de una empresa emergente española por uno de los gigantes de las tecnologías digitales.

Trabajar en el centro y no en la periferia

La sede central de Freepik está en la calle Molina Lario, en el corazón de Málaga. Puede llamar la atención a profanos en la materia, augurando que una empresa de este tipo se ubicaría en el Parque Tecnológico de Málaga. Pero no quiere moverse del centro histórico. "Así se cuidan necesidades demandadas por los trabajadores, para estar en la ciudad y no en la periferia, para tener más opciones de transporte público y de entorno comercial. Y también se genera más fácilmente un ambiente de sociabilidad cuando convocamos a actividades", señala Paula Vivas.

Explica Paula Vivas que "también estamos generando comunidad en San Francisco. Hace dos años solo estábamos José Florido y yo. Nuestra oficina ha sido un continuo punto de encuentro, lugar de puertas abiertas, ofreciendo paneles, workshops, presentaciones. Y ahora que somos 19 en el equipo lo seguimos haciendo, promovemos una media de dos eventos al mes".

Considera que "en nuestro crecimiento, que va a continuar, somos valientes pero de modo controlado. Porque creemos en el mercado y en el sector de la IA. Sabemos estar en la conversación con los líderes, con los emprendedores, y con los usuarios, para participar en cómo se define el presente y el futuro de la IA".

Uno de los hitos que está acrecentando la reputación de Freepik en los sectores de la inteligencia artificial y de la creación de diseños y contenidos digitales ha sido idear y organizar la Upscale Conference, evento de dos días de duración, con periodicidad anual tanto en Málaga como en San Francisco. Siendo capaces de reunir a tecnólogos y creativos de empresas punteras como OpenAI, Microsoft, GitHub, Meta, Frog, Genre.ai, SpecialGuestX, y un largo etcétera.

La tercera edición reunió a 1.000 personas en la capital malacitana los días 4 y 5 del pasado mes de noviembre. "Para nosotros es un orgullo hacer de Málaga un ágora de ponencias, demostraciones y debates sobre el futuro de la creatividad potenciada por la inteligencia artificial. Los españoles somos muy buenos en el sector tecnológico, en la creación digital. Y eso es compatible con disfrutar después de una fiesta en chiringuitos de la playa". La edición 2026 en San Francisco ya está programada para los días 3 y 4 de junio.

En la tercera edición de la Upscale Conference, que organiza Freepik y que reunió en Málaga el pasado mes de noviembre a mil profesionales de la innovación en la generación de inteligencia artificial, entre la pléyade de ponentes estuvo la española Isabel Martínez (Isabelita Virtual), que ha creado contenidos audiovisuales para las firmas líderes de la moda y ahora colabora con OpenAI. / Juan Luis Pavón

Abrirse paso en Hollywood

Freepik ya ha promovido además jornadas Upscale de un solo día. La primera fue en septiembre de este año en Nueva York, centrada en la temática de creatividad e inteligencia artificial para el sector de la publicidad. Y el segundo Upscale Day se realizará el próximo 21 de enero en Los Ángeles, dedicado a ese nuevo paradigma pero en el sector del cine. Convocando a directores, técnicos y creativos para explorar cómo adoptar nuevas herramientas sin perder la esencia del arte cinematográfico, y cómo impacta la inteligencia artificial en la industria encabezada globalmente desde dicha ciudad con el universo Hollywood.

En los planes de Freepik para 2026, Paula Vivas destaca que "nos meteremos más en tema de audio. Tenemos integraciones de audio pero queremos meternos mucho más en la creación y en la prestación de servicios en ese ámbito. Por otro lado, vamos a seguir potenciando colaboraciones como la de Spaces, y más funcionalidades que ayuden a los usuarios a ir a nuestra plataforma y quedarse dentro de ella porque lo encuentran todo".