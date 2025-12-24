Ramses, el 'rey' de la Puerta de Alcalá, prepara la venta del local que acoge su cafetería con spa

El empresario 'rey' de la Puerta de Alcalá, Jorge Llovet, conocido como Ramses, dueño de restaurantes como Patio de Leones y hoteles como Casa Faraona, prepara la venta del local que aloja su última apertura, Six Armonies, una cafetería con spa especializada en el cuidado corporal. El hostelero debe hacer frente a un crédito de 2,2 millones de euros contraído para la compra del activo en la 'milla de oro' de Madrid, cuyo plazo venció el pasado mes de agosto.

El dueño de Grupo Ramses adquirió el local en el que se ubicaba la antigua librería Hiperion, en el número 14 de la calle Salustiano Olózaga, junto a la Plaza de la Independencia y frente a la Embajada de Francia, en mayo de 2024. Para cerrar la operación, la sociedad limitada unipersonal Residencial Plaza de Independencia 2 (controlada por Ramses District y, a su vez, por Circus Group, compañía de Grupo Ramses), firmó un préstamo de 2,2 millones de euros con el 'crowdfunding' Wecity —a pesar de que el local se valoró en 2,09 millones— con una duración de nueve meses y a un tipo de interés anual del 12%, con la posibilidad de extenderlo seis meses más a un tipo del 15%.

Tal y como ha podido corroborar EL PERIÓDICO, la deuda se encuentra en situación de impago, después de que los prestamistas del 'crowdfunding' no hayan aprobado una nueva prórroga el pasado mes de agosto—votaron en contra el 54% del total— después de sí haber dado luz a un primer retraso en el pago en enero de 2025. El empresario traslada que dispone hasta el próximo 31 de enero para cancelarlo y ya está trabajando en varias opciones para hacerle frente.

Una venta en ciernes

Este periódico se ha puesto en contacto con Jorge Llovet, que confirma que el activo, el local, está actualmente a la venta en varias inmobiliarias (o 'brokers') y actualmente está en negociaciones con varios inversores interesados, con ofertas que podrían alcanzar los 4,1 millones de euros, aunque reconoce que el mercado está frío. El inmueble se vende arrendado a Six Armonies, compañía del Grupo Ramses, que seguirá desarrollando su actividad, que inició el pasado mes de septiembre, abonando renta anual de entre 220.000 y 240.000 euros (alrededor de 20.000 euros al mes). El empresario confirma que también tiene sobre la mesa la opción de refinanciar la deuda contraída con Wecity con una entidad financiera tradicional a través de una hipoteca.

En la transacción, Ramses aportó 445.000 euros y varias garantías: hipoteca de segundo rango del local comercial ubicado en el número 11 de la calle Salustiano Olózaga, valorado en 2,05 millones, 18 plazas de garaje en el número 12 de la misma arteria, tasadas en 1,25 millones, y el local colindante al comprado, el número 14 centro, cuyo valor asciende por encima de los 160.000 euros. En total, una vez descontadas todas las cargas, el valor del respaldo aportada ascendía hasta los 3,85 millones.

