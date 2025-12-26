El gasto en pensiones marca un nuevo récord en 2025 con 189.598 millones

La Seguridad Social ha desembolsado 189.598 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, una cifra que supone un nuevo récord de la serie histórica y un incremento del 6,2 % respecto a los 178.500 millones abonados en 2024.

Además, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la nómina de diciembre se abonaron 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de pensionistas, repartiendo 13.750 millones de euros, lo que supone también un récord a nivel mensual.

Si se tienen en cuenta además las clases pasivas, el gasto en pensiones este año ha superado los 200.000 millones de euros, ya que a los 189.598 millones de gasto en pensiones contributivas habría que sumar otros 20.129 millones abonados entre enero y noviembre, el último dato disponible. El año pasado, el gasto total en pensiones (contributivas y clases pasivas -con el año completo-) alcanzó los 200.738 millones de euros.

Con el dato de diciembre, en 2025 la Seguridad Social ha abonado 162.985 millones de euros en la nómina mensual, a lo que se suman los 26.413 millones de las dos pagas extra que se reparten en junio y en noviembre, hasta alcanzar los citados 189.598 millones. En 2024, la Seguridad Social repartió 153.495 millones para abonar la nómina mensual, así como otros 25.043 millones en las extras, hasta alcanzar los 178.500.

Pendiente de aplicarse la subida

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones correspondiente al próximo año, que será efectiva a partir del próximo 1 de enero. De esta forma, la subida aplicada para 2026 será del 2,7%, de acuerdo con el dato medio del Índice de Precios de Consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

Tres de cada cuatro euros, para pensiones de jubilación

Atendiendo a la nómina de las pensiones de diciembre, tres cuartas partes del importe total abonado corresponden a las de jubilación, más concretamente el 73,1% de la nómina. Las retribuciones por jubilación han supuesto en diciembre un gasto de 10.054,1 millones, seguidas por las de viudedad (2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones) orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,7 millones).

La pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4 % respecto a hace un año, con diferencias entre los distintos tipos, siendo la más elevada la de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas (más de dos tercios del total), de 1.512,7 euros mensuales de media.

Atendiendo al desglose por regímenes laborales, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.013,4 euros al mes. Además, en las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.594,1 euros, según los últimos datos disponibles, siendo más elevada la del régimen general, con 1.700 euros.

Suscríbete para seguir leyendo