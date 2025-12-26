La morosidad de la banca cae al 2,84% en octubre, su tasa más baja desde la burbuja inmobiliaria

La morosidad de la banca española cayó en octubre al 2,84%, desde el 2,87% de septiembre, marcando su tasa más baja en 17 años, desde septiembre de 2008, en tiempos de la burbuja inmobiliaria. Esta es la principal conclusión extraída de los datos publicados hoy por el Banco de España (BdE). El organismo supervisor ha detallado que la ratio ha descendido, en parte, gracias a que el saldo de créditos creció y los préstamos impagados se redujeron.

En octubre, el total de los créditos de dudoso repago para todas las entidades financieras ascendió a 34.523 millones de euros. En comparación con el mes de diciembre de 2024, dicha cifra ha caído en 4.836 millones de euros, y si se compara con el pasado septiembre, el descenso es de 174 millones de euros. Así, la tasa de morosidad cae a su nivel más bajo desde septiembre de 2008, cuando se encontraba en el 2,63%.

Los préstamos morosos cayeron 174 millones, hasta los 34.523 millones; mientras que la cartera crediticia se amplió hasta 1,215 billones, frente a los 1,210 billones de cierre de septiembre.

En octubre, el total de crédito del sistema llegó a 1,215 billones de euros, un 0,4% más que en septiembre, equivalente a unos 5.000 millones de euros. En lo que va de año, el 'stock' ha subido un 2,5%. Esto supone un alza de 30.432 millones de euros.

Además, por tipo de entidad, la ratio de dudosos de bancos, cajas y cooperativas cerró el mes de octubre con una tasa del 2,75%, lo que supone un descenso del 0,3% frente a septiembre y un 4,9% menos que en diciembre de 2024. Midiéndolo en términos absolutos, el descenso en la cartera de dudosos para las tres categorías de entidades fue de 217 millones de euros, dejando la cifra en 31.990 millones de euros. Comparándolo con diciembre de 2024, son 4.010 millones de descenso.

No todas las métricas caen

Sin embargo, no todas las métricas han caído. Los establecimientos financieros de crédito han sufrido un aumento en su tasa de mora, hasta el 5,49%, frente al dato de 5,31% registrado en septiembre. Si se compara con los datos de hace doce meses, se observa un recorte de 16 puntos básicos.

El volumen de crédito dudoso de estos establecimientos era de 2.344 millones de euros al cierre de octubre, 33 millones de euros más en comparación con el mes de septiembre. Frente al último mes de 2024, el saldo de dudosos se recortó en unos 221 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, las provisiones del total de entidades de crédito se situaban en 27.495 millones de euros, con un aumento de 50 millones de euros en comparación con septiembre, si bien la variación en el año arrojaba una reducción de 1.414 millones de euros.

