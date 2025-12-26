Frente a la debilidad del dólar
El oro y la plata alcanzan nuevos máximos históricos
La onza del mineral dorado llega a los 4.500 dólares, mientras que el precio de la plata supera los 76,5 dólares por onza
La escalada de los metales preciosos no da tregua este viernes, jornada festiva en buena parte de Europa. Oro y plata prolongan su avance apoyados en las compras de los bancos centrales, el repunte de las tensiones geopolíticas y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos. Ese escenario presiona a la baja al dólar frente a las principales divisas y favorece el atractivo de los metales y otras materias primas.
El oro al contado, que el miércoles rebasó por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza, marcaba este viernes nuevos máximos históricos. En la sesión llegó a tocar los 4.531,24 dólares, con un avance diario superior al 1% y una revalorización acumulada de más del 72% en lo que va de año.
La plata, por su parte, intensificaba su propio ‘rally’ con una subida de más del 5% respecto al cierre previo, hasta alcanzar otro récord: 76,5 dólares por onza. Con ese movimiento, su ganancia en 2025 ronda ya el 150%.
También el platino se sumaba a la euforia. Sus futuros llegaron a dispararse más del 10% y marcaron un máximo intradía de 2.475,85 dólares, lo que sitúa la subida del metal en el año cerca del 170%.
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
- La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram