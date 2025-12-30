¿Cuánto pagaremos de gas en 2026? ¿Cuál es la tarifa más barata?

La cotización del gas natural en Europa se sitúa en el entorno de los 27 euros por megavatio-hora (MWh), la mitad del precio con el que comenzó el año pasado y lo que supone una normalización tras el ‘shock’ sufrido durante la crisis energética, cuando llegó a los 350 euros. El precio de la materia prima supone entre el 40% y el 50% de la factura del gas de los consumidores domésticos, en función de si se incluye la calefacción o no. En el caso de las pymes supone el 67% y para la industria el 80%.

Al tratarse de una cotización internacional, la evolución del precio del gas depende de muchas variables, como la meteorología o la geopolítica que pueden en cualquier momento cambiar. La reducción de suministros desde países productores y la necesidad de reforzar la seguridad energética en Europa han consolidado un escenario de precios más elevados y volátiles que el de años anteriores, según explica la compañía comparadora de precios de la energía, Selectra.

En la actualidad, los precios bajos se explican por los flujos elevados de gas desde Noruega y el suministro abundante de gas natural licuado, junto a la posibilidad de que el final de la guerra de Ucrania tuviera como consecuencia el levantamiento de sanciones al gas ruso, según Aleasoft.

Al precio de la energía hay que sumar el IVA (21%) y los costes regulados asociados al punto de suministro, que incluyen, entre otros, el pago por las redes de transporte y distribución y el almacenamiento. Según la comparadora de precios de la energía, Selectra, las tarifas de gas en el mercado libre prevén un incremento medio del 11,2% en los peajes de acceso al gas para 2026, esto debido a la caída del consumo, lo que repercutirá en la factura con un posible encarecimiento de unos 15 euros anuales para algunos hogares.

A partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo, la tarifa regulada (TUR) bajará una media del 8,7% en relación al precio establecido el pasado 1 de octubre, principalmente por la bajada de la cotización del Brent. En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone una bajada del 3,7% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un descenso del 4,3% y para uno de la TUR3 -pymes-, una caída del 4,8%. La TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%.

La tarifa regulada TUR es la mejor alternativa que ofrece el mercado para los hogares y comunidades de propietarios con gas natural, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El motivo es que su coste se vincula a la cotización del petróleo (barril Brent y mercado inglés NBP) y no al precio del gas natural, lo que impide al resto de empresas del mercado libre ofrecer un precio tan competitivo.

El precio de la bombona de butano se sitúa en 15,46 euros hasta el 20 de enero, cuando se someterá a su revisión bimensual. A finales de noviembre bajó un 4,97% con respecto al precio anterior, hasta los 15,46 euros, sumando su tercer descenso consecutivo. Hace un año se pagaba a 16,61 euros, un 8% más.

