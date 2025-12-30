Los trabajadores de La Cartuja Pickman ultiman la respuesta a las ofertas de compra: apoyarán la de Targhetta-Luksic

Los trabajadores de La Cartuja Pickman preparan una respuesta a las ofertas de compra de la firma sevillana. A la hora de elegir entre una de las dos que hay sobre la mesa, son claros: prefieren la del presidente de Atlantic Copper por encima de la de Porvasal. A pesar de ser más baja, tienen claro que es la que más garantías les ofrece.

Los trabajadores se han podido reunir con el grupo inversor liderado por Javier Targhetta, presidente Atlantic Copper, al que acompañan las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic. Estos les han trasladado una oferta que fue recibida como el "Gordo de la Navidad", en palabras de José Hurtado, empleado de La Cartuja y secretario de la Federación de Industria de CCOO-A.

Targhetta-Luksic ofrece 120.000 euros por la unidad productiva, 100.000 menos que Porvasal. Sin embargo, la diferencia no es relevante porque la operación total se cerraría en más de 1,5 millones de euros. Además, se comprometen a mantener la producción en Sevilla, a no llevársela a los tres años, y a la práctica totalidad de la plantilla. De los 36 trabajadores que actualmente conforman el ERTE, serán 30 los que continúen trabajando en la empresa. Las extinciones de contrato no serían "traumáticas" para los trabajadores, ya que afectarían a aquellas personas que están cercanas a la jubilación.

El hecho de que Targhetta-Luksic se haya reunido tanto con los representantes de los trabajadores como con las Consejerías de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla da confianza a los miembros de la plantilla. "Demuestra el interés por hacer realidad la propuesta", apuntó hace una semana Hurtado a este periódico.

Además, Hurtado ha explicado a este periódico que la oferta de Porvasal les genera "desconfianza". Según los representantes de los trabajadores, no conocen de primera mano las intenciones de la empresa valenciana del sector de la porcelana. Además, tiene vinculación con la actual propietaria de La Cartuja, la familia Zapata. Aseguran que los datos que el Registro Mercantil tiene sobre esta empresa tampoco terminan de convencer a los empleados.

Las diferencias entre las ofertas

En un comunicado de prensa, el grupo Luksic y Targhetta explicó que trataron de negociar, al margen de esta compraventa, la adquisición de las marcas vinculadas a La Cartuja Pickman, valoradas en unos 800.000 euros y adquiridas en 2022 por Nox Industrial -con otras relaciones empresariales con Zapata- por 800.000 euros. Esto no fue posible, pero es un paso "imprescindible para, en caso de ser los adjudicatarios, llevar a cabo la adquisición de todos los demás activos, así como para hacerse cargo de la mayoría de los empleados y de la respectiva deuda con la Seguridad Social".

El grupo inversor, por tanto, ha elaborado una oferta sólida y rigurosa, asesorada por firmas de primer nivel y diseñada tras un análisis detallado de la posición de todas las partes implicadas en la resolución de la crisis.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa Porvasal ha asegurado que subrogará al completo a la plantilla actual. Fuentes de la operación han insistido en que la oferta es mejor, que Porvasal tiene intención de continuar en Sevilla y cuenta con un "preacuerdo vinculante para seguir operando en las instalaciones de Salteras".

Además, explican que ellos sí cuentan con experiencia en el sector donde ejecutan la compra. "Nuestra propuesta asegura empleo, continuidad industrial y preservación de la marca, con un plan de inversión realista", insisten fuentes de Porvasal.

A pesar de todas las bondades que resaltan desde la firma valenciana, los trabajadores mostrarán ante el juzgado su apoyo a la oferta del presidente de Atlantic Copper. El próximo día 8 concluye el plazo judicial. Cabe recordar que La Cartuja Pickman se encuentra en concurso de acreedores, por lo que será el Juzgado quien determine la adjudicación definitiva en los próximos días.