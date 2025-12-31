El Gobierno vasco confía en cerrar antes de que acabe el año la compra de la tecnológica Ayesa

El Gobierno de Imanol Pradales da por inminente el cierre de una de las operaciones empresariales más relevantes en Euskadi, al confiar en que el consorcio vasco del que forma parte logre, antes de que acabe el año, el acuerdo definitivo para la adquisición de Ayesa IT, mientras la fundación Vital estudia su posible incorporación a una operación en la que ya participan el Ejecutivo autonómico, BBK, Kutxabank —a través de Indar— y Teknei.

En Ayesa IT, se integra la antigua Ibermatica, que fue adquirida en 2022 por Ayesa, el proveedor de servicios de tecnología e ingeniería que integró a la compañía vasca en su grupo con la idea de configurar una firma tecnológica líder en servicios digitales. Fundada en 1973, Ibermatica era un referente tecnológico en todo el Estado, enfocado en la digitalización de grandes compañías y administraciones públicas.

Oferta millonaria por la división tecnológica

A finales de octubre se confirmó que BBK había presentado una oferta no vinculante, de 500 millones, por la división tecnológica de Ayesa. Kutxabank, del que es accionista BBK, tuvo participación en Ibermatica y la fundación BBK, con esta oferta trataría de recuperar a la compañía vasca.

En el marco de la nueva apuesta del Gobierno vasco de consolidar el arraigo en Euskadi de proyectos estratégicos, se configuró un consorcio vasco para pujar por Ayesa IT, en línea con la estrategia puesta en marcha con la operación Talgo. Por lo tanto, junto a BBK, el Ejecutivo de Pradales y Kutxabank, a través de su vehículo financiero Indar, se han unido en esta oferta de adquisición.

Riesgo de desarraigo y sector estratégico

Desde el Gobierno vasco se entendía que la venta a terceros de Ayesa, que cuenta con 2.000 trabajadores en Euskadi, tenía un riesgo de desarraigo que quería evitar en un sector estratégico que el propio Ejecutivo considera clave en su nuevo Plan de Industria-Euskadi 2030.

A primeros de diciembre, se confirmó que este consorcio vasco habría resultado ganador en la puja, de manera que se abrió una fase de exclusividad hasta llegar al acuerdo de venta que tendría que cerrarse, como fecha máxima, este miércoles 31 de diciembre.

Además, desde el Gobierno vasco siempre se ha insistido en que ese consorcio estaba abierto a más participantes y, recientemente, el propio consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirmaba la entrada de Teknei como socio industrial y que, en su caso, tendría una participación minoritaria, de cerrarse el acuerdo.

Rechazo de Kutxa y polémica política

También se apuntaba a la posible entrada de la fundación Kutxa pero su patronato rechazó, con los votos de PNV y de Podemos, entrar en la operación. Desde la formación jeltzale se argumentaron “razones de peso mantenidas por la dirección técnica” de la entidad para explicar esta decisión que ha causado controversia, al entender que “el trinomio negocio-riesgo-retorno no justifica la inversión”.

En este contexto, el consorcio vasco, según ha destacado el consejero Mikel Jauregi este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, afronta “horas claves” en la negociación para cerrar el acuerdo de compraventa de Ayesa Digital.

“Nosotros confiamos en cerrar este acuerdo de adquisición de Ayesa Digital entre hoy y mañana. Están siendo unos días muy intensos en términos de negociación, nos quedan todavía horas de cerrar temas. Van a ser muy intensas y confiamos que, si todo sigue bien, podremos terminarlo para mañana y celebrarlo antes de las campanadas”, ha agregado.

Expectación ante el cierre del acuerdo

El consejero ha precisado que hay varios “temas abiertos” pero ha rechazado “radiar el partido en vivo y en directo” y ha llamado a esperar “al final del partido” y que el “resultado sea bueno para todos”.

Mikel Jauregi ha defendido que esta operación “no es solo de arraigo” porque no solo es bueno que “Ibermatica vuelva”, después de perder su centro de decisión en Euskadi, sino que “se traiga también el pastel más grande”. “El pez grande se comió el pequeño, el pez creció y ahora lo que traemos a casa es el pez más grande”, ha precisado.

Además, ha insistido en que Ayesa Digital está en un sector estratégico dentro del plan de industria, “un sector emergente a futuro”, como es el de las “soluciones digitales avanzadas” que Euskadi “necesita como país y la industria como compañeros de viaje en la transformación digital para seguir siendo competitivos y ganar a futuro”. Junto a ello, ha recordado que se está hablando de 2.000 empleos en Euskadi.

Por lo tanto, cree que es una “operación estratégica, una muy buena operación”, que está “totalmente alineada” con el plan de industria y con un sector emergente.

Vital

El consejero ha confirmado que, por su parte, la fundación Vital está analizando su participación y el acuerdo que está cerrando el consorcio “también abre la posibilidad de su incorporación siempre y cuando ellos decidan entrar en la operación”.

Análisis en curso de la Fundación Vital

Jauregi ha indicado que la fundación bancaria alavesa sigue analizando esa posible entrada y todavía “no hay una decisión” por parte de Vital. “Seguirán su proceso de aprobación pero este acuerdo sí que abre esa puerta de que se incorporen más tarde si ellos quieren”, ha insistido.

El consejero ha señalado que la operación tiene tres fases, la puja o subasta, el acuerdo de compraventa y, posteriormente, se abre el proceso de cierre de la operación.

Según ha precisado, ese cierre se puede prolongar tres o cuatro meses y, en esa última etapa, hay posibilidad de hacer “cambios accionariales si alguien más se quiere añadir a la cuadrilla”, y la Fundación Vital “lo está mirando y lo está evaluando”.

Kutxa

En relación a la decisión de Kutxa, tras mostrar su agradecimiento a quienes han estado interesados “en ser parte de la cuadrilla”, ha indicado que “cada uno toma sus decisiones”. “Ellos han tomado una decisión de no entrar después de mirarlo, nosotros agradecemos que lo hayan considerado y su decisión es autónoma. Y las cuadrillas en Euskadi son voluntarias”, ha remarcado.

Debate sobre el precio y el liderazgo

Preguntado por que la decisión de Kutxa estuviera motivada por un elevado precio para la compra y cierto cuestionamiento sobre el liderazgo de Teknei en la operación, ha manifestado que el informe de esta fundación no se ha hecho público y cree que las críticas que se están haciendo son “elucubraciones”.

Mikel Jauregi ha remarcado que “no están poniendo dinero para perder dinero” y ha puesto en valor que se cuenta con elementos fundamentales como el talento, los clientes y las soluciones digitales, que hacen “esta operación, estratégica”.

Teknei

En concreto, sobre la participación de Teknei, Jauregi ha señalado que en el consorcio “cada uno ha aportado su know how” y ha precisado que Indar Kartera se ha encargado de la parte de valoraciones y negociaciones, mientras que Teknei ha realizado una labor de asesoría técnica.

Horizonte 2026 y continuidad directiva

De formalizarse el acuerdo, ha señalado que la apuesta es que 2026 sea “un año de continuidad”, de manera que continúe el equipo directivo actual, en el que tienen “plena confianza” dada su “gestión de éxito”, para hacer a Ayesa Digital “una empresa autónoma e independiente, ya fuera de la matriz de Ayesa” y también continuar su plan de crecimiento actual.

Operaciones de arraigo en Euskadi

Jauregi espera que esta “operación de arraigo” se sume a las anteriores de Talgo y Uvesco y ha señalado que tienen “dos cosas en común”, una de ellas, que tres empresas muy importantes para la industria y la economía vasca “vuelven a Euskadi”.

“Los centros de decisión no estaban en Euskadi. Las decisiones no se tomaban aquí y no se tomaban con una visión de estabilidad y de futuro crecimiento industrial. Que tengamos a tres empresas en Euskadi donde los centros de decisión vuelven a Euskadi, es una cosa a celebrar”, ha señalado y, como segunda característica, ha subrayado la manera en que se ha realizado, “en cuadrilla”, con colaboración público-privada, poniendo “a diferentes agentes juntos para poder financiar estas adquisiciones”.