Argis acuerda con Caixabank la compra de Torre Sevilla y su centro comercial

La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo estratégico con CaixaBank para la adquisición del complejo Torre Sevilla, una de las operaciones inmobiliarias más relevantes en Andalucía, que prevé cerrarse en el primer trimestre de 2026 tras culminar los trámites necesarios para segregar jurídicamente el edificio CaixaForum, que seguirá siendo propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa.

Estrategia de inversión y presencia en Andalucía

Según informa la propia compañía en un comunicado, con esta operación Argis incorporará a su cartera inmobiliaria un activo "emblemático y ya estabilizado", reforzando la estrategia de la gestora en activos singulares en el mercado nacional y consolidando su presencia en Andalucía, donde ya opera un activo flex en Málaga.

El acuerdo anunciado por Argis con CaixaBank cierra la puerta al interés expresado por la Fundación Cajasol por adquirir este complejo, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas, un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

Un rascacielos emblemático en Sevilla

Diseñada por el arquitecto argentino César Pelli e inaugurada en 2018, Torre Sevilla es el rascacielos más alto de la capital hispalense. Ubicado junto al Sevilla Tech Park, en los terrenos del antiguo recinto de la Expo92, Torre Sevilla cuenta con 100.000 metros cuadrados construidos distribuidos en 39 plantas, con una ocupación superior al 95% de su superficie disponible y con usos mixtos terciarios.

Las primeras 18 plantas de Torre Sevilla albergan un área de oficinas de 31.090 metros cuadrados, ocupada por una base de inquilinos corporativos de primer nivel entre los que figuran Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloite, NTT Data, EY, Hays o Sandfire (Matsa). En las plantas superiores, el activo integra el hotel Eurostars Torre Sevilla (cinco estrellas), con un total de 25.446 metros cuadrados: un establecimiento de alta gama y diseño contemporáneo, operado por la cadena Hotusa, que dispone de 244 habitaciones exteriores.

Centro comercial, aparcamiento y zonas verdes

El conjunto se completa con un centro comercial de 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y 42.300 metros cuadrados construidos, un aparcamiento subterráneo distribuido en tres plantas con 2.900 plazas para turismos y 200 para motos, y un área verde de 40.000 metros cuadrados diseñada por Vázquez Consuegra.

Argis subraya que con esta adquisición "avanza en su hoja de ruta de crecimiento en la estrategia de activos singulares", cuya cartera bajo gestión aumenta desde los 20.000 hasta los 120.000 metros cuadrados, reforzando su capacidad para construir una plataforma diversificada de activos consolidados, con ingresos estables y ubicaciones de alta calidad.

Declaraciones de la compañía

El fundador de Argis, Alejandro Schuvaks, ha señalado que "el acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para Argis" y se alinea plenamente con la estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas con clara proyección futura. Igualmente ha subrayado que "refuerza de forma significativa nuestra plataforma de oficinas" y marca un paso relevante en la diversificación del porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales.

Con un volumen de activos gestionados por valor de más de 1.300 millones de euros, Argis se ha convertido en una de las principales gestoras del inmobiliario español, manteniendo una disciplina de inversión enfocada en la selección de localizaciones prime, la calidad del flujo de caja y la creación de valor sostenida a lo largo del ciclo de vida del activo.