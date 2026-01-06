Cómo emprender por segunda vez en IA desde Sevilla tras vender su empresa a una de Silicon Valley

“No gestiones tareas. Orquesta resultados. Agentes de IA que trabajan como tú. Simplemente explica la tarea y observa cómo se hace realidad. Sin código, sin diagramas, solo resultados”. Es el lema con el que los fundadores de la empresa Vibetasking sintetizan las características de su innovadora plataforma de inteligencia artificial para faciliar la automatización de tareas a empresas, entidades o profesionales sin necesidad de que sean expertos en cuestiones técnicas. Les avala el éxito de su anterior empresa, Xtreme.AI, creada en 2019 y adquirida en 2023 por Woflow, compañía nortamericana de Silicon Valley liderada por Will Bewley y Jordan Nemrow.

Timotei Molnar, de 31 años de edad, nacido en Alba Iulia (Rumanía), y afincado en Sevilla hace muchos años; Miguel Esteban, de 29 años, y Eduardo del Palacio, de 28, ambos nacidos en Sevilla, son el trío de emprendedores vocacionales que en 2025 decidieron dejar de trabajar dentro de Woflow, que da servicio a enormes multinacionales como Uber, y que tras adquirir Xtreme.AI para aprovechar su tecnología, les integró en su organigrama.

“Nosotros estábamos muy cómodos en Woflow, pero decidimos montar algo nuevo porque es un gran momento para innovar, las empresas son más receptivas para convertirse en clientes porque temen quedarse rezagadas en la implementación de IA en sus procesos. La clave sigue siendo centrarse en resolver un problema real”, comenta Eduardo del Palacio.

Miguel Esteban, Eduardo del Palacio y Timotei Molnar son los fundadores y socios de la startup Vibetasking, creando una plataforma de inteligencia artificial que cualquier persona, empresa o entidad pueda disponer de un agente con el que automatizar tareas y liberar así a los profesionales para funciones más valiosas. / El Correo

“En Vibetasking ofrecemos que cualquier persona, sin disponer de conocimientos técnicos, pueda construir, organizar y supervisar agentes de inteligencia artificial. Que hagan con ellos sus tareas simplemente a partir de una explicación de cómo ha de ser la tarea. Con un 'prompt', como se denomina a una explicación por escrito. Por ejemplo, entrar en el correo electrónico, descargar una factura, coger de ahí datos, ponerlos en una base de datos, enviar una respuesta, etc. A partir de esa explicación, se genera un automatización y se realiza la tarea por sí sola”, explica Timotei Molnar.

Integraciones con mil herramientas

Molnar añade que “con nuestra plataforma, cualquier persona puede fácilmente automatizar sus tareas, y nuestro agente maneja los documentos, maneja la base de datos en Excel, escribe códigos, se integra en diversos servicios y herramientas que usa en su día a día, puede navegar por la web, puede usar tu cuenta y tu contraseña, Tenemos mil integraciones con todo tipo de herramientas a través de API (interfaz de programación de aplicaciones). Si alguien utiliza una herramienta muy específica y poco frecuente, siempre que acceda a través de internet, nuestro agente de IA puede, al igual que el usuario, con su contraseña, abrir el navegador, y usarlo como si fuera él”.

Pone un ejemplo Eduardo del Palacio: “Puedes tener un administrador en el que si te llega una factura por la prestación de un servicio, inmediatamente el agente entiende que lo recibido es una factura, que ha de ponerla en una determinada carpeta, dentro del sistema de gestión que utilices. Y puedes configurar por bloqueas los tipos de tareas que combinar. Para todo esto, nuestra plataforma se basa mucho más en lenguaje natural. El cliente le pide algo, y el agente sabe entender lo que le pides que hagas. El objetivo es que sea muy intuitiva”.

Enfatiza Timotei Molnar que “desde el principio nos hemos centrado mucho en desarrollar tecnología, y hemos investigado mucho cómo resolver que la plataforma haga la tarea sin equivocarse. Y hemos estructurado que, sin entrenamiento previo, para su puesto a punto, se le indique la tarea, la hace, y el cliente le corrige brevemente. Cuando se cerciora de que ha obtenido lo que tú necesita, el agente aprende lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Solo hace falta una ejecución. No son necesarios meses o semanas de entrenamiento, ni manejar enormes cantidades de datos al principio. Solo hace falta ir guiándolo en la primera vez, y a partir de ahí funcionará bien”.

Miguel Esteban y Eduardo del Palacio, en sus comienzos como emprendedores, participando hace ocho años en el programa Think Big de Fundación Telefónica. / El Correo

Explicar muy bien los detalles

Así lo define para quien no esté avezado con estos temas. “La clave es explicarle bien los detalles. Da igual lo que le pongas por delante, siempre y cuando se lo expliques bien. Como se lo explicarías a un becario que llega el primer día y tienes que detallarle de modo pormenorizado lo que ha de hacer y con qué medios”.

Para quien esté más familiarizado con estos modelos, Miguel Esteban explica que “nuestra solución es como un ChatGPT que ejecuta sobre sí mismo todo el tiempo que haga falta, y tiene acceso a un ordenador al completo. Puede escribir código, ejecutar ese código, coger los resultados, meterse en la web, clicar varios botones, subir el documento que ha hecho, etc. Nuestro agente sabe cómo él mismo funciona, intenta entender tu problema desde muy alto nivel, y después te lo especifica para que él mismo quede bien. Después lo prueba y, eso es muy importante, tienes que revisarlo muy bien la primera vez para constatar que ya hecho lo que tú querías. Y a partir de ahí se consolida. Esta es nuestra fortaleza mayor para comercializarlo”.

Señala un ejemplo posible: “Indicarle que se quiere hacer una presentación de los lugares más bonitos en los parques naturales de California, con textos e imágenes. Y que el agente te pregunte: ¿para qué contexto lo quieres presentar? ¿para un centro educativo? ¿en qué idioma lo quieres? ¿qué formato prefieres, quieres que sea un esquema con diapositivas? Y tú le vas respondiendo. Por ejemplo, quiero que sea en formato pdf. Y te va escribiendo el 'prompt' con las indicaciones que son mucho más específicas y detalladas. Entonces el usuario no tiene que hacer el esfuerzo de escribir todas las especificaciones, sino solamente explica lo que quiere resolver. Y una vez que el agente tiene todo el contexto necesario, lo hace, lo prueba en la plataforma, lo realiza como si fuera un ChatGPT, y la herramienta te acaba aportando el resultado final con todo generado”.

Suscripción y pago por más usos

Vibetasking ya tiene en funcionamiento su plataforma. “Entre nuestros clientes está una empresa que se dedica a asesorar a otras en cuestiones de telefonía, y ha automatizado ya buena parte de sus operaciones con nuestra plataforma. Y le está permitiendo crecer muchísimo, tenía un embudo en esas tareas. No ha despedido a nadie, al revés, está contratando a más personas para que aporten valor en los servicios que no se pueden ni deben automatizar. Y tiene el 30% de sus tareas ya totalmente automatizadas”, indica Timotei Molnar.

Jordan Nemrow y Will Bewley, fundadores en Silicon Valley de la empresa Woflow, que en 2023 compró la startup sevillana XtremeAI, cuyos artífices han vuelto a emprender para crear Vibetasking. / El Correo

Así es su modelo de negocio: “se cobra la suscripción, que según las necesidades del cliente es mayor o menor; y como la mayoría de las plataformas que trabajan con IA, va por créditos. Cuanto más lo uses, más pagas. Con la IA sucede algo diferente a lo que era usual con la informática. Cuando montabas servidores, aplicaciones, etc., eso tenía un coste inicial alto al principio, pero luego un coste marginal pequeño por la utilización que hiciera cada usuario. En cambio, con la IA es diferente: para cada cosa que necesitas, eso requiere 'toques' de pensamiento que hacen uso intensivo de energía, de servidores, etc. Por eso el usuario ha de pagar una suscrpción, que te incluye una serie de créditos. Pero si lo quieres usar más, porque te está aportando mucho ahorro y muchas ventajas en tu operativa, puedes comprar créditos adicionales”, señala Timotei Molnar.

Están constatando que su gran éxito precedente con Xtreme.AI les favorece para que muchas más empresas se tomen en serio lo que ofrece Vibetasking. “En Xtreme.AI nuestro primer gran cliente fue Glovo, y conseguimos el acuerdo mostrando solo un PowerPoint sobre lo que le ofrecíamos: Y confiaron en lo que les prometíamos, aun siendo nosotros tres chavales”, recuerda Molnar. Just Eat también les contrató. “Nosotros usamos en XtremeAI la inteligencia artificial para solucionar factores muy concretos y para clientes muy concretos”. Añade Del Palacio que “ese tipo de empresas de comida para llevar, o de reparto, se dieron cuenta de que habíamos creado una herramienta que para ellas era crucial”.

Productividad y futuro del empleo

Estos tres emprendedores tienen una perspectiva muy a tener en cuenta sobre el presente y el futuro del empleo en la era de la inteligencia artificial. “Por el momento, en Vibetasking solo estamos nosotros tres. Empezamos en marzo de 2025, y en solo seis meses entre los tres hemos hecho lo que antes hubiera necesitado la participación de 50 personas. Es enorme el aumento de la productividad gracias a manejar herramientas de IA”.

Timotei Molnar augura que “a final del año 2026 me gustaría que fuéramos un equipo de entre 5 a 10 personas. Mi sueño es montar un equipo muy bueno. Los mejores talentos no quieren irse de Sevilla si pueden aspirar a trabajar en empresas que son fuente de motivación, como la nuestra, por nuestro bagaje. Quiero que seamos un grupo muy complementario, y me gustaría hacer millonarios a nuestros trabajadores”.

Ve claro el cambio de tendencia: “Tradicionalmente, una startup, aunque creara un buen producto, para conseguir ser viable se ha topado con el muro de que muchas empresas no quisieran lo que les ofrece, porque la ven pequeña, sin experiencia y poco fiable, y a cambio preferían pagar a grandes consultoras presuponiendo que por ser grandes te van a dar algo mejor y más seguro. Eso está cambiando porque muchas empresas tienen miedo de quedarse desfasadas si no incorporan la IA, y están más abiertos a cosas nuevas. Y si tú le demuestras que lo tuyo funciona, lo prueban. Es un momento en que las empresas emergentes tienen más oportunidades de conseguir clientes”.

Ante la doble gran pregunta que se hace buena parte de la sociedad, sobre el impacto de la IA en la creación o en la destrucción de empleo, y cuántos años faltan para que generalice un cambio completo en el mercado de trabajo y en el sistema socioeconómico, los fundadores de Vibetasking aportan puntos de vista complementarios.

Para Timotei Molnar: “Los países más enfocados a desarrollarse mediante la innovación van a crecer mucho más que el resto. Van a ganar cuota de actividad económica. Por eso desde España tenemos que estar en esa orientación de modo obligatorio, porque la mayoría de las empresas de IA se están fundando en China o en Estados Unidos. A largo plazo, llegará el momento en el que toda tarea que se haga con ordenadores o con robots estará automatizada. Eso llevará a un cambio de paradigma socioeconómico en el que los estados tendrá que ser garantes del bienestar de todos los ciudadanos porque no será necesario que toda la población trabaje para generar recursos. Pero el debate es: si todo el desarrollo en IA se concentra en pocos países, ¿cómo los demás van a garantizar el bienestar de su población?”.

A juicio de Miguel Esteban, “estamos muy lejos de la total automatización. Quedan diez años o más. La tecnología aún tiene que desarrollarse muchísimo para que se llegue a ese umbral. Lo que sí va a suceder es el cambio de funciones en muchos tipos de puestos de trabajo. Lo bueno que se puede hacer con lo que ofrecemos nosotros es conseguir contratar para funciones que no se llegan a hacer y eso te está impidiendo empresarialmente ser más valorado. Por ejemplo, hay empresas que reciben muchas facturas, y algunas son muy complejas, con miles de productos que no estás controlando ni confrontando con tu base de datos. Hay tareas de ese tipo que vas a poder automatizar a un coste tan bajo que te va a rentar mucho el valor que te van a aportar. Aumenta la productividad de tu empresa”.

Eduardo del Palacio considera que “con las herramientas digitales y de IA que ya hay hoy en día, se pueden reemplazar la mayor parte de los empleos que son solo trabajo de oficina. Faltan dos o tres años para que pueda empezar a plantearse ese escenario de modo general. Y antes de que en un país se pueda articular un modelo de salario universal, creo que habrá una etapa en la que la mayoría de la población solo va a conseguir lo mucho o poco que ya es su estatus actual o su capacidad actual mejor o peor de conseguir ingresos o conseguir nivel de bienestar”.