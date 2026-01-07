El pequeño comercio sevillano cierra una floja Navidad y confía en las rebajas de invierno

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha realizado balance de la campaña navideña en la capital hispalense y el resultado no es positivo para el pequeño y mediano comercio. La entidad califica el periodo como una “mala campaña”, con un descenso medio del consumo del 1,3 % respecto al año anterior, desde el Black Friday hasta las vísperas de Reyes.

Según los datos analizados por Aprocom, este retroceso se traduce en una caída media anual de las ventas del 1,7 % en 2025, como balance acumulado del ejercicio.

De cara a las rebajas de invierno de 2026, que se extenderán del 7 de enero al 28 de febrero, la organización empresarial se muestra, no obstante, optimista. Las expectativas de consumo “son buenas”, pese a la ausencia de una regulación legal y a que los periodos oficiales no estén prefijados.

En este sentido, Aprocom prevé un incremento medio del consumo del 4 % durante las rebajas, como consecuencia directa de los malos resultados de la campaña navideña y de la contención del gasto por parte de las familias.

La entidad señala que “la negativa situación política y económica” ha provocado que muchos ciudadanos hayan retrasado sus compras navideñas a la espera de los descuentos para adquirir productos necesarios como abrigos, calzado o electrodomésticos.

“La menor disponibilidad para consumir de las familias se refleja en todos los subsectores del comercio, de ahí que tengamos puestas las expectativas en estos meses de rebajas”, subraya Aprocom, que también anima a los establecimientos a sacar a la venta todo el stock no vendido durante la campaña navideña, recordando que ese es el origen y el sentido de los periodos de rebajas.