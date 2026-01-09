La subida del precio de la vivienda en España duplica la media de la Unión Europea

El precio de la vivienda en España aumentó un 2,9% en el tercer trimestre de 2025 respecto a los tres meses anteriores —por debajo del 4% registrado en el trimestre previo—, casi doble que el de la zona euro y el conjunto de la Unión Europea, donde el incremento fue del 1,6%, según los datos publicados este viernes por Eurostat, la oficina europea de estadística. De hecho, esta fuente subraya que tanto en la zona euro como en la UE el avance trimestral fue exactamente el mismo, del 1,6%, en el tercer trimestre, mientras que España volvió a situarse claramente por encima de esa referencia comunitaria, aunque con una subida menor que la de primavera.

En cifras interanuales, la vivienda en nuestro país se encareció hasta septiembre un 12,8%, también por encima de los promedios de la zona euro, que ascienden hasta el 5,1%, y de la Unión Europea, donde esta revalorización fue del 5,5%. Aunque en ambos casos el avance interanual se mantuvo sin cambios frente al trimestre anterior, el dato español también repite el del segundo trimestre, consolidando a España como uno de los mercados con mayores incrementos sostenidos en 2025, muy por encima de los agregados europeos.

Crecimientos en Europa

Aunque en ambos casos, el avance interanual se mantuvo sin cambios frente al trimestre anterior, dentro del bloque comunitario, las mayores subidas trimestrales se registraron en Letonia, del 5,2%, Eslovaquia, 4,9%, y Portugal, del 4,1%; mientras, por el contrario, los precios bajaron en Luxemburgo un 3,1%, en Finlandia un 2,2% y en Eslovenia un 1,1%. En conjunto, Eurostat precisa que, respecto al trimestre previo, los precios cayeron en cinco Estados miembros y subieron en veintiuno, lo que confirma que la tendencia general siguió siendo alcista, aunque con correcciones significativas en algunos mercados concretos.

En comparación con el tercer trimestre de 2024, los incrementos más destacados se observaron en Hungría, del 21,1%, Portugal, del 17,7%, y Bulgaria, 15,4%, sin que España figure en el listado de los que más suben los precios; mientras que Finlandia fue el único país con descensos, con una caída del 3,1%. Eurostat añade que, con los datos disponibles, solo un país registró descenso interanual y veinticinco presentaron aumentos, lo que muestra una subida bastante generalizada en la UE pese a las divergencias por países. Más allá de los porcentajes, Eurostat recuerda que el indicador utilizado mide la evolución de precios de todas las viviendas compradas por los hogares, de pisos, casas unifamiliares y adosados, tanto nuevas como de segunda mano, con independencia del uso final o del propietario anterior.

