SECTOR INMOBILIARIO
La subida del precio de la vivienda en España duplica la media de la Unión Europea
En términos interanuales, el encarecimiento de las casas alcanzó el 12,8% hasta septiembre, pero España no figura entre los países donde más crecen los precios, ránking que lidera Hungría, Portugal y Bulgaria.
G. S.
El precio de la vivienda en España aumentó un 2,9% en el tercer trimestre de 2025 respecto a los tres meses anteriores —por debajo del 4% registrado en el trimestre previo—, casi doble que el de la zona euro y el conjunto de la Unión Europea, donde el incremento fue del 1,6%, según los datos publicados este viernes por Eurostat, la oficina europea de estadística. De hecho, esta fuente subraya que tanto en la zona euro como en la UE el avance trimestral fue exactamente el mismo, del 1,6%, en el tercer trimestre, mientras que España volvió a situarse claramente por encima de esa referencia comunitaria, aunque con una subida menor que la de primavera.
En cifras interanuales, la vivienda en nuestro país se encareció hasta septiembre un 12,8%, también por encima de los promedios de la zona euro, que ascienden hasta el 5,1%, y de la Unión Europea, donde esta revalorización fue del 5,5%. Aunque en ambos casos el avance interanual se mantuvo sin cambios frente al trimestre anterior, el dato español también repite el del segundo trimestre, consolidando a España como uno de los mercados con mayores incrementos sostenidos en 2025, muy por encima de los agregados europeos.
Crecimientos en Europa
Aunque en ambos casos, el avance interanual se mantuvo sin cambios frente al trimestre anterior, dentro del bloque comunitario, las mayores subidas trimestrales se registraron en Letonia, del 5,2%, Eslovaquia, 4,9%, y Portugal, del 4,1%; mientras, por el contrario, los precios bajaron en Luxemburgo un 3,1%, en Finlandia un 2,2% y en Eslovenia un 1,1%. En conjunto, Eurostat precisa que, respecto al trimestre previo, los precios cayeron en cinco Estados miembros y subieron en veintiuno, lo que confirma que la tendencia general siguió siendo alcista, aunque con correcciones significativas en algunos mercados concretos.
En comparación con el tercer trimestre de 2024, los incrementos más destacados se observaron en Hungría, del 21,1%, Portugal, del 17,7%, y Bulgaria, 15,4%, sin que España figure en el listado de los que más suben los precios; mientras que Finlandia fue el único país con descensos, con una caída del 3,1%. Eurostat añade que, con los datos disponibles, solo un país registró descenso interanual y veinticinco presentaron aumentos, lo que muestra una subida bastante generalizada en la UE pese a las divergencias por países. Más allá de los porcentajes, Eurostat recuerda que el indicador utilizado mide la evolución de precios de todas las viviendas compradas por los hogares, de pisos, casas unifamiliares y adosados, tanto nuevas como de segunda mano, con independencia del uso final o del propietario anterior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 8 de enero de 2026
- Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
- Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja
- Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados