Targhetta encarrila la compra de La Cartuja Pickman: acuerda hacerse con las marcas y supera la oferta de Porvasal

La venta de La Cartuja Pickman está cada vez más cerca. El grupo inversor formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta, el preferido por los trabajadores para la continuidad de la fábrica, ha mejorado su oferta económica para la adquisición de la unidad productiva de la firma sevillana y ya tiene un acuerdo para hacerse con las marcas vinculadas. El nuevo montante es de 225.000 euros, superando la oferta inicial realizada por Porvasal (220.000 euros), la otra empresa interesada. Ahora será la titular del Juzgado de lo Mercantil 3 la que deberá tomar una decisión sobre qué oferta acepta.

Este jueves 8 de enero concluyó el plazo judicial para mejorar las ofertas por la concursada Ultralta S. L. El grupo inversor encabezado por el presidente de Atlantic Cooper elevó su oferta inicial para dejar prácticamente atada la compra a la espera de la decisión judicial: asumirá la deuda pendiente con la seguridad social, subrogará a la mayor parte de la plantilla (30 trabajadores) teniendo el apoyo de los empleados y, además, ha sellado el acuerdo para la adquisición de las marcas asociadas a La Cartuja Pickman con Nox Industrial.

Muy importante es también otro aspecto: Targhetta-Luksic ha llegado a un acuerdo para poder alquilar la nave en la que se encuentra la unidad productiva. La titular de este activo inmobiliario es Internacional Crane.

Para que se lleven a término todas estas operaciones, primero la titular del Juzgado de lo Mercantil 3 tendrá que dar su visto bueno a la venta de La Cartuja Pickman a este grupo inversor. Si finalmente se cierran todas las operaciones, el grupo hará una inversión inicial de 1,6 millones de euros para poder poner de nuevo en funcionamiento la fábrica.

El grupo de Targhetta siempre ha contado con el beneplácito de los distintos actores implicados. De hecho, Targhetta-Luksic se ha llegado a reunir no solo con los trabajadores, sino también con el Ayuntamiento de Sevilla y las Consejerías de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía para explicarles su proyecto. La idea es relanzar la compañía (parada actualmente y con los trabajadores en un ERTE) con la incorporación de perfiles directivos en áreas claves y la inversión en una infraestructura industrial "moderna" que permita la empresa gozar de "competitividad y viabilidad" en el menor plazo posible, según fuentes de la empresa.

"Mostramos nuestra satisfacción"

A finales de este 2025, los trabajadores de La Cartuja Pickman registraron ante el Juzgado de lo Mercantil número 3, encargado de liderar la operación, un escrito en el que mostraban sus preferencias por Targhetta-Luksic antes que por Porvasal. Las razones estaban esgrimidas en seis puntos.

Los trabajadores basan su apoyo en la solvencia de dicho ofertante, la "apuesta decidida" por la compra de Ultralta S. L., por la "transparencia y cercanía mostrada", las explicaciones que les dieron, el "compromiso irrevocable por continuar con el negocio de La Cartuja en Sevilla" y el apoyo de las autoridades. Aun con la oferta económica anterior, más baja que la de Porvasal, los trabajadores apostaban por este grupo. "Para nosotros lo que prima es la garantía de que la actividad, la marca y el empleo se van a quedar en el futuro en Sevilla, creciendo y haciendo historia", explicó Hurtado a El Correo de Andalucía entonces.

Por contra, los trabajadores han recelado en todo momento de la oferta de Porcelanas de Levante Siglo XXI S. L. Los trabajadores recordaron que esta empresa fue adquirida en un concurso de acreedores en Valencia, siendo la empresa concursada propiedad del mismo accionista que Ultralta S. L. "Desconocemos si existe algún vínculo entre Porcelanas de Levante Siglo XXI, S.L. y el accionista de Ultralta, S.L. pero no podemos descartarlo", dejaba claro el escrito.