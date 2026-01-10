Los trabajadores esperan que La Cartuja Pickman vuelva a operar antes de finales de enero: "Es una satisfacción"

Los trabajadores de La Cartuja Pickman están "satisfechos" después de que Javier Targhetta haya aumentado hasta los 225.000 euros la oferta por La Cartuja Pickman. Los trabajadores, que ya enviaron un escrito al Juzgado de lo Mercantil 3 de Sevilla para apoyar su primera puja, creen que esta mejora es una gran noticia y esperan poder volver a la actividad antes del 31 de enero. "Demuestra el interés que tiene por la marca, por la actividad, por la fábrica y por la manutención de la producción en Sevilla", afirma José Hurtado, empleado de La Cartuja y secretario de la Federación de Industria de CCOO-A.

Los empleados de la emblemática fábrica sevillana esperan ahora que la jueza Ana Marín Herrero, titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Sevilla, tome la decisión de adjudicar la unidad productiva, que pertenece a Ultralta S. L., al grupo empresarial formado por Javier Targhetta y las hermanas Luksic. "Esperemos que la adjudicación vaya en el sentido que queremos los trabajadores", señala Hurtado en conversación con El Correo de Andalucía a la espera de volver a la actividad lo antes posible.

Por el momento, habrá que esperar. El tiempo para mejorar las ofertas culminó este jueves 8 de enero y ahora habrá que esperar al informe del administrador concursal valorando las distintas ofertas recibidas: es decir, la de Porvasal y la de Targhetta-Luksic. Una vez esta opinión sea recibida por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Sevilla, la jueza Ana Marín Herrero deberá adjudicar la unidad productiva a la entidad que crea más oportuna.

El momento en el que se dé el ok judicial a la venta, se abrirá un periodo de impugnaciones. Si no ocurre nada extraño, los trabajadores esperan que comience a operar la fábrica antes de final de mes. Cabe recordar que el 31 de enero finaliza la prórroga del ERTE en el que se encuentran inmersos desde finales del pasado 1 de septiembre. "Desde que se realice la adjudicación podríamos volver a la actividad, espero que antes del 31", destaca Hurtado.

Targhetta supera la oferta de Porvasal

El grupo inversor formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta, el preferido por los trabajadores para la continuidad de la fábrica, mejoró su primera oferta económica para la adquisición de la unidad productiva de la firma sevillana en el periodo abierto hasta este 8 de enero de 2026. Además, ya tiene un acuerdo para hacerse con las marcas vinculadas. El nuevo montante es de 225.000 euros, superando la oferta inicial realizada por Porvasal, que ofreció en un inicio 220.000 euros. Ahora será la titular del Juzgado de lo Mercantil 3 la que deberá tomar una decisión sobre qué oferta acepta.

El grupo inversor encabezado por el presidente de Atlantic Cooper elevó su oferta inicial para dejar prácticamente atada la compra a la espera de la decisión judicial: asumirá la deuda pendiente con la seguridad social, subrogará a la mayor parte de la plantilla (30 trabajadores) teniendo el apoyo de los empleados y, además, ha sellado el acuerdo para la adquisición de las marcas asociadas a La Cartuja Pickman con Nox Industrial. Muy importante es también otro aspecto: Targhetta-Luksic ha llegado a un acuerdo para poder alquilar la nave en la que se encuentra la unidad productiva, cuya titularidad recae en Internacional Crane.

Para que se lleven a término todas estas operaciones, primero la titular del Juzgado de lo Mercantil 3 tendrá que dar su visto bueno a la venta de La Cartuja Pickman a este grupo inversor. Si finalmente se cierran todas las operaciones, el grupo hará una inversión inicial de 1,6 millones de euros para poder poner de nuevo en funcionamiento la fábrica.

El grupo de Targhetta siempre ha contado con el beneplácito de los distintos actores implicados. De hecho, Targhetta-Luksic se ha llegado a reunir no solo con los trabajadores, sino también con el Ayuntamiento de Sevilla y las Consejerías de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía para explicarles su proyecto. La idea es relanzar la compañía (parada actualmente y con los trabajadores en un ERTE) con la incorporación de perfiles directivos en áreas claves y la inversión en una infraestructura industrial "moderna" que permita la empresa gozar de "competitividad y viabilidad" en el menor plazo posible, según fuentes de la empresa.