Infartos y derrames cerebrales, lo más habitual
Los accidentes laborales provocan 686 muertes hasta noviembre, 55 menos que en 2024
Los siniestros mortales en jornada en la construcción suben un 21,9%, hasta los 156 fallecidos, y la incidencia subió un 18,2%
Pablo Gallén
Un total de 686 trabajadores murieron en accidente laboral en los once primeros meses de 2025, 55 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso del 7,4%, según cifras provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por causas, la mayoría de los siniestros mortales entre enero y noviembre se debieron a infartos y derrames cerebrales (233). A continuación se situaron los golpes por caída del trabajador (92), los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (81) y los accidentes de tráfico (65), entre las principales.
Los fallecimientos durante la jornada laboral retrocedieron un 8,2% hasta noviembre, con 550 muertes (49 menos que un año antes). También bajaron los accidentes mortales ‘in itínere’ —en el trayecto de casa al trabajo o viceversa— un 4,2%, hasta 136 fallecidos (seis menos que en 2024).
Por sectores, servicios concentró el mayor número de muertes en jornada, con 242, aunque recortó un 19,1% respecto a 2024. También descendieron los fallecimientos en agricultura, con 46 (16 menos), y en industria, con 106 (cuatro menos). En cambio, la construcción fue la excepción: los accidentes mortales en jornada aumentaron un 21,9%, hasta 156 fallecidos.
En términos relativos, el índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (por cada 100.000 trabajadores) cayó un 10,2% hasta noviembre. El indicador bajó en servicios (-21,1%), agricultura (-26,8%) e industria (-5,2%), pero subió en construcción (+18,2%).
Más ‘in itínere’ con baja
Los accidentes con baja laboral se redujeron un 1,5% en los once primeros meses del año, hasta 574.846. De ellos, 491.634 ocurrieron en el centro de trabajo (-2,1%) y 83.212 fueron ‘in itínere’, que crecieron un 2,5% interanual.
Los accidentes graves en jornada sumaron 3.435 hasta noviembre, un 1,5% menos, mientras que los graves ‘in itínere’ descendieron un 8,9%, hasta 874. En cuanto a los leves, los registrados en jornada bajaron un 2,1% (487.649), pero los leves ‘in itínere’ aumentaron un 2,6%, hasta 82.202.
De los 686 fallecidos, 631 eran asalariados, 48 menos que en el mismo periodo de 2024 (-7,1%). Los 55 restantes eran autónomos, siete menos (-11,3%).
En total, los trabajadores por cuenta propia registraron 26.303 accidentes con baja hasta noviembre, un 13,8% menos: 24.408 durante la jornada (-14,4%) y 1.895 ‘in itínere’ (-5,1%). Además, entre enero y noviembre se comunicaron 503.493 accidentes sin baja laboral, un 1,7% menos que un año antes, según los datos provisionales del Ministerio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Los trabajadores de Ayesa, 'preocupados' por la venta al consorcio vasco: 'Reprochamos a la Junta su falta de proactividad
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
- Carmen Gavilán, historiadora sevillana: 'En las Atarazanas se resguardaban las galeras de la guerra