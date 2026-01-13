Andalucía eleva su reivindicación para la red eléctrica al Ministerio: el objetivo es lograr 1.325 millones en inversiones hasta 2030

Andalucía ya ha formalizado todas sus reclamaciones al plan estatal de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica. La estrategia difundida por el Ministerio en octubre de 2025 asignó a Andalucía 959 millones de euros de los 8.130 que se distribuyen en toda España en los próximos cinco años. Esta cuantía es considerada por el Gobierno andaluz como insuficiente. Por eso, se han formalizado ya las nuevas alegaciones que plantean un incremento sustancial del volumen de recursos destinados a la comunidad autónoma hasta que sumen 1.325 millones.

El análisis realizado por la Junta de Andalucía establece que el plan del Ministerio destina 502 millones de los asignados a la comunidad autónoma a actuaciones ya incluidas en la planificación vigente pero aún no ejecutadas. A esto se añaden otros 458 millones para nuevos proyectos. Y en este segundo apartado es donde el Gobierno autonómico considera que se han quedado fuera demasiadas inversiones estratégicas. Por eso reclama otros 365 millones hasta que las iniciativas nuevas superen los 823. El Consejo de Gobierno ha respaldado este lunes estas alegaciones que fueron ya anunciadas por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en el Foro 'Andalucía ante el desafío de la red: energía, industria y oportunidades en juego' organizado por El Correo de Andalucía, cabecera de Prensa Ibérica.

En concreto, Andalucía reclama 16 nuevas líneas, potenciar seis eje existentes, construir doce subestaciones e instalar tres nuevos transformadores. En total, 37 actuaciones estructurales con una inversión de 306 millones de euros entre las que destacan el eje Lancha-Peñarroya-Maguilla (Córdoba), de 400 kV para dar salida al eje hacia el norte de Córdoba y atender la demanda y generación de una zona saturada en distribución y sin red de transporte cercana.

Le sigue el eje Los Montes-Saleres de 220 kV (Málaga) para permitir los accesos de demanda en distribución desde la Costa del Sol Oriental; el de El Zumajo-Facinas (Cádiz) de 220 kV, que da soporte a la creación de nuevas industrias, especialmente en el Campo de Gibraltar; y el Arcos-Cartuja (400 kV) y la Subestación Cartuja para mejorar el acceso a la Bahía de Cádiz. También se incluyen el cierre del anillo de Sevilla, con la línea Don Rodrigo-Guadaira (400 kV) y la nueva subestación Guadaira, mejorando las capacidades del sur de Sevilla capital.

Por otra parte, figuran para Andalucía la subestación de Málaga centro, de 220 kV, para atender necesidades de la capital; la de la Venta del Pobre, que permitirá el acceso a generación en la zona de Tabernas (AL); la de Mazuelos (220 kV), para el desarrollo del sur de Jaén; y la subestación de Morón (400 kV), que permitirá el desarrollo fotovoltaico en una zona de gran potencial.

65 nuevas posiciones

A esto se añade la construcción de 65 nuevas posiciones de acceso en subestaciones que suman otra inversión adicional de 58,6 millones de euros. Esto permitirá responder a la demanda solicitada por las industrias que buscan instalarse en la comunidad autónoma. De esta forma, se atendería la demanda para consumos industriales localizados en el entorno de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada; se facilitaría el desarrollo de plantas de generación renovable para atraer más actividad industrial a las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva; se daría servicio a proyectos de hidrógeno verde, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva; y se aseguraría la potencia necesaria para los centros de datos previstos en Sevilla y Granada.

"No incluir estas peticiones en la planificación estatal significaría perpetuar la situación de desventaja de Andalucía respecto al resto de comunidades autónomas, ya que la densidad de su red de transporte por millón de habitantes es un 40% inferior a los valores medios peninsulares. Además, se desaprovecharía el gran potencial con el que Andalucía cuenta para la generación de energía verde, que hoy día cuenta con más de 16 GW de potencia renovable instalada", explica el consejero de Industria, Jorge Paradela.

El Gobierno de España defiende su inversión en Andalucía

El Ministerio de Transición Ecológica defendió desde la presentación de su plan de inversiones que Andalucía es la comunidad más beneficiada, con 5GW adicionales, y la que más prioridades ve atendidas. "Andalucía ve cubierta sus prioridades en términos necesidades de redes para fortalecer su desarrollo industrial y reforzar su sistema, favoreciendo así el mejor aprovechamiento de la generación renovable de la comunidad", apuntaron entonces desde el Ejecutivo.

Según los datos del Ministerio, las redes eléctricas en Andalucía ya han dado cabida a 5.000 MW de capacidad en proyectos que deben ahora terminar de desarrollarse y aprovechar la energía limpia y competitiva que suman las renovables; y con la planificación que se ponen encima de la mesa se podrán dar respuesta a otros 5.000 MW adicionales de grandes proyectos.

"Por tanto, a 2030, Andalucía debería haber más que duplicado su actual pico de demanda, un incremento más que significativo de sus redes que tiene detrás proyectos industriales, residenciales y de movilidad eléctrica, entre otros", apuntan desde el Ministerio.

Según los datos difundidos, se han planificado 241 nuevas posiciones, 58 subestaciones, de las cuales 6 son nuevas. Con esto, la inversión en Andalucía también crece en un 86% y se "multiplica por tres" respecto a la planificada en 2015.