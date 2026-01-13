Tres talentos sevillanos lanzan VivoXpand con productos para longevidad, bienestar físico y sexo

“Nos centramos en crear productos para problemas del ser humano que no son consideradas enfermedades: la poca tolerancia al frío, los golpes de calor, el apetito sexual, la fertilidad, la longevidad, la menopausia”. Así define el biotecnólogo sevillano Alberto Parras a qué se dedica VivoXpand como empresa matriz de las diversas filiales que ha planificado estructurar para el desarrollo de investigación, innovación y negocio en un sector de fuerte crecimiento.

Compañeros de colegio o de facultad

Las amistades forjadas en la convivencia estudiantil generan vínculos y complicidades que reverdecen en diversas etapas de la vida. Esa fortaleza es otro de los pilares que está vertebrando el desarrollo desde Sevilla de la empresa VivoXpand. Sus fundadores son Alberto Parras, de Alcalá de Guadaíra, e Hipólito Lobato, de Coria del Río, ambos con 38 años de edad, que se conocieron cursando la carrera de Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide; y Manuel León, de la misma edad, que fue compañero de colegio de Alberto en su Alcalá de Guadaíra natal, en el Colegio Cervantes y en el Instituto Cristóbal de Monroy.

Alberto acredita un intenso y fructífero periodo aprendiendo y emprendiendo desde el Biopole de la ciudad suiza de Lausanne. Es uno de los principales polos de desarrollo de la biotecnología a nivel mundial. Hipólito comenzó su carrera profesional en Abengoa, y cuando se desplomó la multinacional sevillana optó por emprender, es el cofundador de Kimidori, empresa que ha alcanzado el éxito comercializando vía online papelería creativa y materiales para manualidades, por ejemplo para personalizar álbumes de fotos y álbumes decorativos mediante recortes.

Los tres socios cofundadores de VivoXpand, Alberto Parras (tercero por la derecha), Hipólito Lobato (cuarto por la derecha), y Manuel León (tercero por la izquierda), junto con otras personas de su equipo y sus parejas en la cena de Navidad que celebraron recientemente en Marbella. / El Correo

Por su parte, Manuel León hizo la carrera de ingeniería de software y ciencias de la computación en la Universidad de Sevilla, y trabaja desde España para el gigante norteamericano Meta después de 10 años en Estados Unidos en notables funciones de creación de tecnología e innovación para Amazon (por ejemplo, en Alexa), para Eventbrite y para Meryln Mind.

Alberto Parras explica que “la primera palanca de esta iniciativa es VivoArchitect, fundada por mí en Lausanne con el objetivo de ofrecer servicios especializados de investigación 'in vivo' en ratones, principalmente en el ámbito de la longevidad y el envejecimiento. Nuestros clientes son empresas biotecnológicas o fundaciones internacionales para validar la eficacia y seguridad de sus terapias antienvejecimiento. La mayor parte de las instalaciones con animales las tenemos en España. Tenemos ratones en Santiago de Compostela y en Zaragoza, y estamos trabajando en un proyecto con aves de corral en Huelva”.

Extender la vitalidad sexual

“A partir de la consolidación de VivoArchitect, hemos creado VivoXpand, orientada ya a innovación propia y a la que VivoArchitect le prestará servicios. Desarrollamos proyectos biotecnológicos centrados en problemas humanos reales. Cada proyecto se estructura empresarialmente por separado para la comercialización de sus productos. Entre otros: AlpineFlame, enfocado en aumentar la resiliencia humana al frío; FertilityXpan, orientado a presentar y extender la fertilidad bajo condiciones de estrés térmico; y Blupill, codesarrollado con otros dos socios internacionales y uno de los proyectos más avanzados, centrado en extender el periodo de vida con vitalidad sexual y en promover la longevidad”.

Desde febrero van a tener sede de trabajo en Sevilla, probablemente en Cartuja dentro del parque científico-tecnológico. Toda la investigación la van a realizar desde España Antes de este paso ya eran un equipo de ocho personas donde la mayoría trabajaba desde Sevilla y otras ciudades españolas. Entre otros, dos compañeros más de su promoción en Biotecnología en la Olavide, y una bióloga también nacida en Alcalá de Guadaíra.

Alberto Parras presentando su plataforma durante su participación en Copenhague (Dinamarca) en el ARDD, el congreso de investigación sobre envejecimiento más relevante que se realiza a nivel mundial cada año. / El Correo

“Vamos a salir al mercado con productos que son como complementos alimenticios, que se comen como gominolas, y que tienen propiedades biotecnológicas. Nuestra ventaja competitiva es que conocemos el mecanismo activador y lo aplicaremos a toda la gama. Quizá los que hagamos para fertilidad o menopausia se vendan como pastillas, pero probaremos primero si tienen aceptación con formato de gominolas, porque la gente está mucho más receptiva a tomar algo de esa manera que a ingenir pastillas”, comenta el fundador de VivoXpand.

“Cuando estudié en la universidad hace veinte años, nos decían que la biotecnología, la carrera con la nota de corte más alta, era la que tenía mejor porvenir profesional. Pero eso estaba aún muy verde. Ahora sí tiene un enorme potencial de presente y futuro. El gran cambio es que ahora hay mucha más gente que entiende lo que estás haciendo. Tras la pandemia covid, con las nuevas vacunas, se entiende más lo biotecnológico, su trascendencia y el dinero que puede mover”.

Hallazgo y frustración

Alberto Parras sobresalió muy joven como investigador, y vivió una experiencia tan positiva como traumática. “Hice en la Universidad Autónoma de Madrid mi doctorado en enfermedades neurodegenerativas, en la enfermedad de Huntington. Entré como investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y llegó a ser el primer autor de un artículo en la revista científica 'Nature', la más importante del mundo, al descubrir con su equipo cómo la alteración de la proteína CPEB4 afecta al desarrollo del trastorno del espectro autista”.

“Ese hallazgo estuvo más de un año en el cajón sin publicarse por las inercias de la burocracia en los ámbitos académicos. Acabé muy desencantado. Después me dieron varios premios, me abrió muchas puertas, pero decidí dejar la carrera académica. Yo no quería dedicarme a aportar solo a los libros de texto, yo quiero contribuir a hacer productos que realmente lleguen a la sociedad”.

Para él Suiza es un antes y un después en su trayectoria y en su perspectiva. “Entré en un laboratorio en Lausanne (Suiza) que estudiaba el envejecimiento. Mi jefe era Alejandro Ocampo. La investigación sobre el envejecimiento estaba en auge, consiguieron 10 millones de euros aportados por el fondo de inversión de Spotify y en 2022 se fundó Epiterna. Yo me dedicaba sobre todo a coordinar la validación con ratones de los fármacos antienvejecimiento, para verificar que se pueden trasladar sus efectos positivos al ser humano”.

Alberto Parras en el Biopole de Lausanne (Suiza) junto a Margareta Rybarikova y Théo Aspert, biotecnólogos que con él han cofundado LemanFenix para mejorar la capacidad de las aves de corral para soportar altas temperaturas y reducir así su mortalidad. / El Correo

Cuando esa empresa comenzó a tener problemas de financiación con los inversores, salió de ella y montó VivoArchitect. “Somos de las pocas en el mundo que se centra en antienvejecimiento, esperanza de vida y calidad de vida en roedores. Somos los que verificamos que los tratamientos funcionan”.

“Suiza es una de las cunas de la innovación en biotecnología. Llegué y directamente ya te empezaban a hablar de startups, de mecenazgo, de inversores. El networking internacional es formidable. Si yo no hubiera pasado por Suiza, yo no estaría ahora en esta fase. He podido avanzar mucho más rápido que si me hubiera quedado en Espñaa, porque estaba en el sitio correcto en el momento oportuno”.

Transparencia, sin miedo a plagios

VivoXpand, como empresa base del holding, tendrá la propiedad intelectual de todos los productos. Asegura Alberto Parras que “para garantizar el rigor de lo que hacemos y ofrecemos, vamos a ejercer la transparencia total: publicar en la web todos los resultados de nuestros trabajos, realizar sesiones en directo por internet vía 'streaming' en inglés y en español, y que se entienda cómo funciona el mecanismo de acción de estos productos. Sabemos que nos pueden copiar, pero lo defenderemos desde nuestras marcas. Los tres socios lo hemos analizado y estamos de acuerdo en que debemos asumir ese riego y avanzar construyendo desde cero nuestra credibilidad”.

Los fundadores de VivoXpand están muy ilusionados con tener impacto positivo en Andalucía. “Está aumentando el número de jóvenes que se interesan por la biotecnología. Algunos vienen a contarme sus ideas, tienen ya la curiosidad. Aún Andalucía está en pañales en este sector, salvo escasas excepciones, pero se están creando las condiciones para un gran cambio. En cuanto haya varios referentes, eso va a motivar mucho a la gente joven”.