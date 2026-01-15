Abu Dabi rompe negociaciones con Castlelake para lanzar una OPA sobre Millenium

La cotizada árabe Abu Dhabi National Hotels (ADNH) y el fondo norteamericano Castlelake han las roto negociaciones en marcha para lanzar una oferta pública de adquisición sobre Hotei Properties (antes Millenium Hospitality Real Estate), el mayor propietario español en bolsa de hoteles de cinco estrellas, según han informado en un hecho relevante enviado a BME Growth.

ADNH llevaba semanas trabajando varios meses en una operación corporativa para adquirir esta plataforma hotelera controlada en un 49% por el fondo estadounidense, tal y como desveló en exclusiva EL PERIÓDICO en diciembre y posteriormente reconoció Hotei al regulador. La operación debía articularse como una OPA sobre el 100% del capital al controlar el principal accionista más del 30%.

Ahora, tres semanas después, la compañía ha informado que "Castlelake ha comunicado que dichas negociaciones han quedado interrumpidas con carácter indefinido sin haberse alcanzado ningún acuerdo", previsiblemente por las altas expectativas de precio que manejaba el inversor norteamericano, explican fuentes consultadas. No es la primera vez que el vehículo fundador y hasta hace apenas unas semanas máximo accionista de Aedas Homes sufre un revés a la hora de salir del accionariado de la actual Hotei Properties en los últimos meses.

Tras conocerse las novedades, apenas unos minutos antes del inicio de la sesión bursátil, las acciones en bolsa no han sufrido cambios, aunque la antigua Millenium apenas goza de liquidez en BME Growth, antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Desde el 19 de diciembre, día en el que trascendieron las negociaciones de ADNH, los títulos se han revalorizado cerca de un 19%, alcanzando los 2,9 euros por acción y un valor bursátil de 336,5 millones de euros.

Inversión hotelera récord

La ruptura de las negociaciones se producen en un buen momento para el sector hotelero, que registró en 2025 el segundo mayor volumen de inversión hotelera de la historia, cerca de 4.300 millones de euros en casi dos centenares de operaciones, según un informe publicado esta semana por la consultora Colliers, que pone sobre la mesa que, en los últimos cinco años, el mercado hotelero en España ha recibido más de 18.000 millones de euros, superando de forma recurrente los 3.000 millones anuales.

La inversión hotelera en los últimos meses ha estado liderada por jugadores nacionales, que concentraron el 63% del total, 2.673 millones de euros. Canarias se erigió un año más, por tercero consecutivo, como la principal plaza de destino del capital, con 17 transacciones por valor de 1.039 millones de euros. Precisamente, el segmento vacacional ha vuelto a ser el que más interés ha recibido, el 55% de todos los desembolsos, a pesar de que por número de transacciones los complejos urbanos han sido los grandes protagonistas, con 112 transacciones.

Suscríbete para seguir leyendo