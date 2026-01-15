Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés con un plan de inversión de 650 millones

Cristina Álvarez asume oficialmente desde hoy la presidencia de El Corte Inglés, consolidando el relevo generacional en la cúspide del gigante de la distribución española. El nombramiento, que ya fue aprobado por unanimidad del Consejo de Administración el pasado 26 de noviembre, se hace efectivo este jueves e incluye también su designación como presidenta de la Fundación Ramón Areces, máximo accionista del grupo.

Álvarez, que ha desarrollado su carrera profesional en la casa durante más de 30 años, toma el testigo de su hermana Marta Álvarez en un contexto de continuidad institucional. En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, la nueva presidenta ha subrayado su "sincero compromiso e implicación" con una compañía a la que se incorporó en 1992, destacando el orgullo que supone liderar el grupo.

Inversión estratégica y supervisión ejecutiva

El mandato de Cristina Álvarez arranca con una hoja de ruta financiera clara. El grupo prevé una inversión de 650 millones de euros para el nuevo ejercicio 2026-2027. Estos fondos se destinarán prioritariamente a tres pilares:

La remodelación de la red de tiendas para modernizar la experiencia de compra.

para modernizar la experiencia de compra. El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y logísticas, claves en la competencia omnicanal.

claves en la competencia omnicanal. La expansión de los negocios actuales para asegurar el crecimiento a largo plazo.

Más allá de su rol institucional, Álvarez mantendrá un control férreo sobre la operativa. Seguirá presidiendo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y, desde hoy, asume también la Comisión de Seguimiento. Desde este órgano supervisará directamente la ejecución del Plan Estratégico por parte de los directores generales, Santiago Bau y Rafael Díaz Yeregui, quienes pilotan el día a día ejecutivo de la firma.

Un perfil forjado en la casa

La nueva presidenta no es una desconocida para la plantilla ni para el sector. Hija de Isidoro Álvarez, comenzó su trayectoria desde la base como vendedora, lo que le ha otorgado un conocimiento profundo de la estructura operativa antes de dar el salto al Consejo en 2015.

Con este movimiento, El Corte Inglés busca blindar la estabilidad accionarial y operativa en un momento en que el retail afronta una transformación digital sin precedentes. La unificación de las presidencias del Grupo y de la Fundación en su figura asegura una alineación total entre la propiedad y la estrategia de negocio para los próximos años.

