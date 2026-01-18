La campaña de la fresa de Huelva arranca con menos producción y con los precios al alza

La campaña de recolección de la fresa en Huelva 2025/2026 ha comenzado con volúmenes semanales más bajos de lo previsto, una circunstancia marcada por la meteorología adversa registrada desde mediados de diciembre. Las bajas temperaturas y la escasez de horas de luz han ralentizado la maduración del fruto, dificultando el arranque de una de las campañas agrícolas más importantes de la provincia.

Así lo recoge el último informe del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, correspondiente a las últimas semanas de 2025 y las dos primeras de 2026. Según este análisis, el volumen de fresa comercializado hasta la segunda semana del año apenas alcanza el uno por ciento del total estimado para la campaña.

Pese a esta menor producción inicial, el informe destaca un dato positivo para el sector: las cotizaciones en origen se sitúan por encima de las registradas en las dos campañas anteriores y superan también la media de las últimas cuatro. Este repunte de precios se explica por la escasa presencia de fresa española en los mercados internacionales, lo que eleva su valor. Aun así, la fresa procedente de Bélgica y Portugal continúa cotizando a precios sensiblemente superiores.

En cuanto a la frambuesa, el Observatorio señala que atraviesa el momento más bajo de su campaña, coincidiendo con el periodo de transición entre el final de la cosecha de otoño y el inicio de la segunda recolección. Hasta la segunda semana de 2026, se estima que se ha comercializado alrededor del 31% del volumen total previsto, con precios que también se sitúan por encima de la media de las últimas cuatro campañas.

Por su parte, el arándano ha iniciado la campaña con volúmenes reducidos y por debajo de lo esperado. Aunque la recolección comenzó de forma temprana, el producto onubense aún tiene una presencia limitada en los mercados internacionales, donde sigue predominando el arándano procedente de países del otro lado del Atlántico. Hasta el momento, el volumen comercializado no alcanza ni el uno por ciento del total previsto para la campaña.