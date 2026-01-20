Cuerpo aterriza en Davos para reunirse con altos ejecutivos, políticos e inversores internacionales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aterrizará el próximo miércoles en Davos (Suiza), donde cada año tiene lugar la celebración del Foro Económico Mundial (WEF), donde se dan cita los agentes económicos más importantes a nivel global.

Ante la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permanecerá en España a tenor del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Cuerpo pasará al menos dos días en Suiza reuniéndose con invitados de primer nivel. Tal y como informan fuentes del ejecutivo, el titular de Economía presidirá este miércoles un encuentro junto al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con altos ejecutivos de empresas españolas en Davos.

El foro reunirá a más de 2.500 personas, procedentes de 1.300 países, entre los que destacan políticos como Donald Trump (EEUU), Mark Carney (Canadá), Friedrich Merz (Alemania), Von der Leyen (UE) o He Lifeng (Vicepremier de China), además de cientos de empresarios, economistas y figuras destacadas en el liderazgo mundial.

Reuniones con altos ejecutivos

Pese a que Moncloa no ha especificado cuáles serán los ejecutivos que se reúnan con Cuerpo, la Agencia EFE destaca que los presidentes del Santander, Ana Botín; BBVA, Carlos Torres Vila; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Telefónica, Marc Murtra, o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, son algunos de los nombres ilustres de la empresa española que se darán cita en Davos.

También figuran entre las listas de invitados la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra de Economía, Nadia Calviño; la consejera delegada del coloso alemán Merck, enfocado en el sector farmacéutico, Belén Garijo; o los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés; Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq; o Ferrovial, Rafael del Pino.

Vender el nuevo fondo soberano a inversores

Al margen de estos encuentros, Cuerpo mantendrá también encuentros con inversores extranjeros, con el fin de compartir los detalles del lanzamiento del fondo España Crece, presentado el pasado viernes por Pedro Sánchez, que movilizará hasta 120.000 millones de euros en inversión a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los detalles de la creación de este vehículo iban a ser explicados por Sánchez el pasado lunes, pero a causa del accidente ferroviario dicha convocatoria terminó cancelándose.

El titular de Economía mantendrá también reuniones con ministros de economía de distintos países, destacando entre ellos Ucrania y Egipto, con el fin de abordar la evolución económica internacional y las oportunidades de cooperación en ámbitos comerciales, tecnológicos y de inversión. En el caso de Ucrania, la conversación tendrá como punto central las posibilidades de reconstrucción tras la guerra.

Compartirá un panel con Lagarde

Por último, Moncloa destaca que el ministro participará en un panel programado para el miércoles junto a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, acerca del Mercado Único Europeo. La presidenta del regulador europeo encara el final de su mandato en octubre de 2027, y en la quiniela de posibles sucesores se encuentra, muy destacado, el español Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España (BdE) y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Cuerpo buscará en estos encuentros potenciar el desarrollo económico de España, que crece a mayor ritmo que Alemania, Italia, Francia o la Eurozona y ligeramente por debajo de EEUU, con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) marcando un alza del 2,3% en 2026 y del 1,9% en 2027.

