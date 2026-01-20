Emprender en la era digital: cómo la tecnología ofrece nuevas oportunidades

En España, cada vez son más las personas que hacen realidad el sueño de tener su propio negocio. De hecho, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el número de autónomos entre mayo de 2021 y mayo de 2024 creció en 106.654 personas. Un dato que refleja el crecimiento constante del emprendimiento en el país.

Emprender no es fácil: los riesgos del trabajo por cuenta propia

Pero no debemos olvidar que trabajar por cuenta propia y emprender no es un camino sencillo. Datos de Cepyme nos recuerdan que el 60% de las nuevas empresas no sobrevive más allá de cinco años, y que un 25% no alcanza su primer año de vida. Los costes iniciales elevados, la falta de acompañamiento y la soledad de quien empieza desde cero siguen siendo grandes barreras.

Sin embargo, la digitalización está transformando profundamente la forma de emprender, haciendo posible poner en marcha un negocio propio con menos inversión y sin necesidad de una oficina física o de una estructura tradicional.

En este contexto, la tecnología se ha convertido en una aliada clave en muchos sectores, al permitir reducir costes, ganar flexibilidad y ofrecer experiencias mucho más personalizadas. Entre ellos, el inmobiliario destaca especialmente, inmerso en una profunda transformación que está redefiniendo la forma de emprender, operar y relacionarse con los clientes.

La tecnología redefine el negocio inmobiliario

Hoy, el asesor inmobiliario ya no entiende su profesión sin el uso de herramientas digitales, que le permiten agilizar procesos, mejorar la experiencia de sus clientes y trabajar con una autonomía mucho mayor. Desde la captación de inmuebles hasta la firma en notaría, la tecnología se ha integrado en cada fase, facilitando un modelo de negocio más flexible y escalable.

Esta evolución, unida a la solidez del sector y a una demanda constante, crea un entorno especialmente propicio para quienes desean emprender en el ámbito inmobiliario y aumentar sus posibilidades reales de desarrollar un proyecto propio sostenible en el tiempo.

Emprender sin sentirse solo

En este escenario, contar con el respaldo adecuado sigue marcando la diferencia. Aquí es donde la red de asesores autónomos iad ofrece una alternativa sólida y accesible. Como la mayor red inmobiliaria de Europa, combina formación voluntaria, acompañamiento personalizado y herramientas digitales de última generación, creando un entorno donde cada asesor inmobiliario independiente puede crecer a su ritmo, con la tranquilidad de contar con una comunidad de miles de emprendedores que impulsa su éxito.

Gracias a este enfoque innovador y colaborativo, cada vez más personas apuestan por iad para reinventarse profesionalmente en un sector en plena transformación.

De trabajar por cuenta ajena a tener un negocio propio

Uno de esos ejemplos es Lucas Castro, asesor inmobiliario de iad en Oropesa del Mar y Benicàssim. Tras estudiar Relaciones Laborales y Recursos Humanos, encadenó varios trabajos temporales hasta que, en 2021, decidió montar su propio negocio. No venía del sector inmobiliario ni contaba con experiencia comercial, pero tenía claro que quería dedicarse a algo que le apasionara y le ofreciera estabilidad.

Lucas Castro durante una entrevista en la Convención Nacional de iad España 2025 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia / iad / .

“Siempre me había llamado la atención el sector inmobiliario, quizá porque mi abuelo tuvo una inmobiliaria en Argentina, y además disfruto mucho del contacto con las personas. Cuando descubrí iad, vi que era justo lo que necesitaba”, recuerda Lucas.

Lo que más le llamó la atención fue el acompañamiento real que se ofrecen entre sí los asesores inmobiliarios autónomos de la red, un aspecto especialmente valioso para quienes dan sus primeros pasos en el sector sin experiencia previa. A este respaldo se suman programas formativos, talleres prácticos y soporte administrativo, además de la oportunidad de formar parte de una red internacional con un marcado espíritu colaborativo.

“Formar parte de una red con herramientas en constante evolución y a la vez con un trato cercano y de ayuda mutua entre asesores, fue decisivo para dar el paso”, concluye.

Una red para crecer acompañando a otros

La fortaleza del modelo iad reside en ofrecer una estructura sólida y, al mismo tiempo, flexible. Cada asesor inmobiliario independiente desarrolla su actividad como autónomo, gestionando su propio negocio con libertad, pero respaldado por una red internacional que proporciona soporte tecnológico, administrativo y humano.

Es el caso de Alejandra Bove, agente iad en Madrid. Arquitecta de formación y tras varios años ejerciendo como asesora inmobiliaria, decidió unirse a iad para liderar su propio proyecto. Hoy no solo gestiona su negocio, sino que también ha formado su organización comercial, acompañando a otras personas que, como ella, han decidido dar un giro a su carrera profesional.

Alejandra Bove junto a un compañero de la red iad España / iad / .

“Mi inicio en iad fue muy natural. Encontré un ambiente muy cercano y colaborativo entre los asesores de la red, donde todo el mundo comparte su experiencia y te ayuda a crecer desde el primer momento”, explica Alejandra.

Para ella, el valor diferencial del modelo iad está en el crecimiento en red a través del Marketing Multinivel (MLM). “Lo que más valoro es que el éxito de mi equipo es también mi éxito. Acompañar a otras personas en su desarrollo es increíble, y esa filosofía marca la diferencia frente a otras redes”, concluye.

Empezar con alguien que ya ha estado en tu lugar

Quienes se incorporan a iad no empiezan solos. Desde el primer momento cuentan con el apoyo de un coach: un asesor inmobiliario independiente de la red que ya ha recorrido ese camino y que, tras haber desarrollado su propio equipo, acompaña a los nuevos agentes iad en sus primeros pasos. Desde la captación de mandatos hasta el cierre de las primeras operaciones, su papel es clave para ganar seguridad y avanzar con mayor confianza.

Esta figura resulta fundamental en el arranque de cualquier asesor inmobiliario autónomo dentro de la red iad, ya que combina experiencia, cercanía y un apoyo constante en el día a día. Así lo vivió Marco Belda, agente iad en Elche, que llegó al sector sin experiencia previa, pero con muchas ganas de aprender.

Marco Belda con clientes en el Salón Inmobiliario SIMA de Madrid / iad / .

“Gracias al apoyo incondicional de mi coach y buen amigo Francisco Ortega, fui aprendiendo poco a poco el modelo, captando mis primeros mandatos y cerrando mis primeras ventas”, recuerda.

Con el tiempo, ese acompañamiento fue más allá del aprendizaje profesional y se convirtió en equipo y en comunidad. “Hemos creado un equipazo en el que nos cuidamos entre todos desde hace años”, afirma con orgullo.

Un modelo que también apuesta por la vida personal

Para muchas personas, emprender no solo consiste en crecer profesionalmente, sino en recuperar algo igual de valioso: el tiempo. Tiempo para uno mismo, para la familia y para vivir con mayor libertad. Esa fue la motivación de Geoffray Roy, agente iad en Málaga, a la hora de unirse a la red como profesional autónomo.

Geoffray Roy explicando su experiencia como agente iad en el CAPML 2025 en Sevilla / iad / .

“Lo más importante para mí es poder priorizar tiempo con mis hijos, viéndolos crecer y disfrutando de ellos”, afirma.

Su experiencia refleja que emprender en el sector inmobiliario con iad no se limita a construir un negocio sólido, sino que permite diseñar un estilo de vida más equilibrado. La flexibilidad del modelo le da la posibilidad de organizar su agenda, decidir su propio ritmo de crecimiento y adaptar su actividad profesional a su situación personal, sin renunciar ni a ingresos ni a proyección a largo plazo.

Descubre cómo funciona iad desde dentro

Con más de 18.000 agentes en Europa, el modelo iad se ha consolidado como una fórmula eficaz para emprender de manera digital, flexible y colaborativa. En España, la red celebra ya siete años de trayectoria, posicionándose como una alternativa realista y sostenible para quienes desean reinventarse profesionalmente y construir su propio proyecto.

