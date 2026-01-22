La Cartuja Pickman se salva del cierre: Targhetta se hace con el control de la histórica fábrica sevillana

La unidad productiva de La Cartuja Pickman ha sido adjudicada, como todo hacía prever, al grupo de Javier Targhetta y las hermanas Luksic. El Juzgado de lo Mercantil 3 ha decidido en el seno del proceso de liquidación de Ultralta que era la mejor oferta para el futuro de la firma, algo en lo que también coincidían los trabajadores y el abogado del concurso de acreedores.

Cabe recordar que el nuevo grupo se hará cargo de la deuda pendiente con la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores, que se incorporarán próximamente a la sociedad -el ERTE está aprobado hasta el 31 de enero-. Igualmente, el grupo de Targhetta y Luksic se ha hecho con todas las marcas asociadas a la empresa, entre las que se encuentran La Cartuja de Sevilla y La Cartuja Pickman.

La operación total ronda los 1,6 millones de euros de inversión, ya que además, la fábrica operará en la misma nave donde lo hacía hasta ahora. Así será gracias al acuerdo entre los nuevos gestores y los propietarios del lugar: International Crane.

La empresa ha señalado a través de una nota que "el informe del administrador concursal" resaltó que la propuesta del grupo "ha sido la mejor en todos los ámbitos": económico, social y laboral. También ha sido clave para la decisión final la solvencia profesional y económica de sus promotores.

Targhetta: "Un proyecto moderno y regenerador"

El empresario Javier Targhetta se ha congratulado por la adjudicación y ha resaltado la agilidad y eficiencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla en el proceso. Targhetta piensa igualmente que "el margen temporal para presentar una oferta era necesariamente reducido y la situación jurídica de un activo inmerso en un proceso de liquidación es siempre compleja, por lo que la labor de la Junta de Andalucía ha sido determinante para atraer a un grupo inversor de primer nivel internacional".Targhetta apunta que esto ha evitado "el riesgo de deslocalización y relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado".

Targhetta ha valorado la implicación e ilusión de los empleados de La Cartuja Pickman, que "aportan un conocimiento esencial para revitalizar la empresa y han demostrado una gran motivación por devolver a esta emblemática compañía al lugar que merece".

Javier Targhetta piensa que "el éxito del proyecto exigirá un esfuerzo colectivo que involucre, además de a los inversores, a los trabajadores, clientes, administraciones públicas y al conjunto de la sociedad sevillana".

Cabe recordar que el proyecto empresarial se fundamenta en la continuidad y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla, donde continuará estando la sede social. El grupo inversor ya está diseñando un plan integral de relanzamiento que contempla una incorporación de perfiles directivos en áreas estratégicas. "La hoja de ruta incluye la inversión en una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización que potencie el valor de los diseños de La Cartuja Pickman", explica la nota.